Sécurité intérieure : Le ministre Mahamadou Sana inaugure le camp CRS de Boromo

Boromo a accueilli, ce samedi 13 septembre 2025, l’inauguration officielle du camp de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) sous la présidence du Ministre de la Sécurité Mahamadou SANA. Ce joyau constitue une étape majeure dans le renforcement du dispositif sécuritaire dans la province des Balé et dans ses environs.

Dans son allocution, le ministre SANA a rappelé que cette infrastructure répond à une double exigence : rapprocher les forces de sécurité des populations et doter la région d’un outil opérationnel adapté au contexte sécuritaire actuel. « En ces temps de résilience nationale, ce camp traduit de manière concrète la volonté du Gouvernement et du Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, de garantir la quiétude et la dignité de nos concitoyens », a-t-il souligné.

Évalué à plus de 867 millions FCFA et implanté sur 12 hectares, le camp comprend notamment un bâtiment administratif moderne, un poste de police intégré, des dortoirs pouvant accueillir 200 policiers, une salle de formation, un mirador de surveillance, un centre médical accessible à la population, un forage avec château d’eau de 20 m³ et des infrastructures d’entraînement (parcours du combattant, aire d’entraînement et installations sportives).

Le Ministre Mahamadou SANA a exprimé sa reconnaissance au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), partenaire clé du projet, représenté à la cérémonie par son représentant résident adjoint, Éloi KOUADIO IV, ainsi qu’aux autorités locales, aux entreprises minières (RoxGold, Endeavour Mining, PFO-Africa Burkina Faso), à la Coordination provinciale de la veille citoyenne, à l’Association des femmes des Balé et à toutes les bonnes volontés ayant contribué à la réussite de ce chantier structurant.

Aux populations, il a lancé un appel à la coproduction de la sécurité : « Elle ne saurait reposer sur les seules épaules de nos Forces de Défense et de Sécurité ; elle est l’affaire de tous. » Aux policiers de la CRS de Boromo, il a rappelé les valeurs de discipline, de probité et de respect des droits humains, les exhortant à être « des sentinelles de la paix et de la justice ».

En inaugurant ce nouveau camp, le ministre SANA a réaffirmé la détermination du gouvernement à renforcer la présence de l’État sur tout le territoire et à bâtir, aux côtés des populations, un Burkina Faso plus sûr et plus solidaire.

