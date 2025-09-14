L’ONG DIAFASUD donne des ailes à la jeunesse : Une formation en élevage pour concrétiser les promesses de la diaspora

Dans le cadre de la troisième édition des 72 heures de la Diaspora édition 2025 qui se tient du 12 au 15 septembre 2025, l‘ONG DIAFASUD structure organisatrice de l’événement a tenu une conférence le samedi 13 septembre 2025 au Musée national de Ouagadougou. La conférence axée sur « L’impact de la culture au développement durable de l’Afrique et la contribution de la Diaspora », a souligné le rôle clé de la diaspora burkinabè. A l’occasion, DIAFASUD a concrétisé son engagement en remettant des kits d’élevage et des poussins à des participants de la 2e édition ayant suivi une formation sur l’élevage.

Au cours de la conférence, Lianhoué Imhotep Serge Bayala, conférencier invité, a mis en avant la mission de la diaspora comme ambassadrice culturelle et économique.

Il a exhorté les Burkinabè vivant à l’étranger à valoriser le patrimoine local, de la mode à la gastronomie.

« La diaspora peut être un relais important pour notre diplomatie culturelle. Elle peut également faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire. ce sont les diasporas qui peuvent agir comme des ponts entre le Burkina Faso et le reste du monde », a-t-il affirmé. Serge Bayala a insisté sur la nécessité de s’approprier ces connaissances pour le développement national.

La remise des kits d’élevage a symbolisé l’engagement de l’ONG à passer de la théorie à la pratique. Ardiman Traoré, représentant pays de DIAFASUD, a exprimé sa satisfaction en voyant les promesses de formation se concrétiser.

« Une chose est de promettre, une chose est aussi de pouvoir quand même remplir votre part de promesses», a-t-il déclaré. Il a souligné que cette action s’inscrit dans la vision de promouvoir l’agrobusiness et l’autosuffisance alimentaire.

Safiétou Ganemtoré, une bénéficiaire a partagé son enthousiasme, tout en exprimant sa gratitude et l’importance de la formation reçue. Elle a expliqué que le kit lui permettra de se lancer dans l’élevage et de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. «Je veux vraiment remercier l’ONG DIAFASUD pour l’initiative.

Vraiment, ce kit va nous servir de nous lancer dans l’élevage. Et puis espérer que ce kit va nous aider dans les jours à venir pour que nous puissions octroyer des poulets dans les restaurants», a-t-elle exprimé.

Lianhoué Imhotep Serge Bayala apprécie l’initiative de DIAFASUD, qui selon lui, créait un impact pour la diaspora, tant à l’étranger qu’au Burkina Faso. Il voit dans la remise des kits d’élevage une action qui permet aux diasporas de capter les connaissances et les technologies à l’étranger pour les mettre au service de l’employabilité des jeunes au pays, créant ainsi les futurs entrepreneurs de l’agrobusiness.

Il souligne également que l’initiative s’inscrit dans la philosophie de Thomas Sankara de produire et consommer localement, ce qui garantit la qualité et la sécurité alimentaire.

