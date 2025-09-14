Faso Mêbo : Les jeunes de Sondogo apportent un soutien de plus de 700 000 F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans cadre de ses activités, l’association des jeunes unis de Sondogo a fait un don de cinq tonnes de ciment et des outils de travail ce samedi 13 septembre 2025 au quartier général de Faso Mêbo à Ouagadougou. Un geste qui traduit leur volonté de répondre à l’appel patriotique et d’accompagner les initiatives de développement du pays.

La contribution est composée de 05 tonnes de ciment, 05 brouettes, 10 pelles, 20 truelles et 12 gants, le tout d’une valeur de plus 700 000 F et a participé à aider à la confection de pavés sur le site de Faso Mêbo.

Le but de cette contribution est de participer à l’embellissement des villes et à l’autonomie du Burkina Faso. A cette occasion, le chef de Sondogo a marqué son accord et a même délégué un représentant à la remise.

Yacouba Kinané, président des jeunes unis de Sondogo, a fait savoir que pour le développement, il faut conjuguer les actions dans l’union.

« Nous sommes là ce matin par la grâce de Dieu. Il est écrit dans la Bible et le Saint-Coran que si vous êtes unis, moi Dieu je suis avec vous. Partant de ce message, nous devons rester unis autour du Président le capitaine Ibrahim Traoré pour qu’ensemble on puisse construire le pays », a-t- il indiqué.

Quant au représentant du parrain, François Ouédraogo, il dit accompagner cette jeunesse pour ce don qui est modeste mais louable et a lancé un appel à la mobilisation générale de tous les citoyens burkinabè et de la diaspora pour le développement du Faso.