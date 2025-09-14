Faso Mêbo : Faysal Cessouma mobilise sa communauté pour offrir 3 tonnes de ciment, une brouette, quatre pelles et trois truelles

Le créateur de contenu burkinabè Faysal Cessouma a remis, ce samedi 13 septembre 2025 à Ouagadougou un lot de matériel a Faso Mêbo. Grâce à une cagnotte qu’il a initiée sur les réseaux sociaux, il a pu réunir 3 tonnes de ciment, une brouette, quatre pelles et trois truelles.

Lancée il y a quelques semaines, l’initiative de Faysal Cessouma visait à mobiliser les bonnes volontés autour de Faso Mêbo, une idée qui œuvre à construire le pays. Très suivi sur les réseaux sociaux, il a mis à profit sa visibilité pour encourager ses abonnés à participer à cet élan de solidarité.

« En tant que Burkinabè, je considère que c’est un devoir de soutenir ce genre d’action ; beaucoup comme moi voulaient aider mais pensaient que leurs moyens étaient insuffisants. La cagnotte a montré que, lorsqu’on se met ensemble, chaque petite contribution peut faire la différence » a-t-il déclaré.

Au-delà de l’aspect matériel, Faysal Cessouma a voulu lancer un message à ses confrères influenceurs et créateurs de contenus.

« Nous ne devons pas être uniquement des sources de distraction sur les réseaux sociaux. Il serait aussi bien de les utiliser pour produire de bonnes choses et soutenir des initiatives qui touchent nos communautés », a-t-il indiqué.

Après la remise officielle, Faysal Cessouma et plusieurs bénévoles n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte. Ils ont participé aux travaux sur le site de Faso Mêbo.

Ce geste témoigne de la capacité des influenceurs à transformer leur notoriété en actions concrètes au service du bien commun mobilisant leurs abonnés autour d’une cause nationale.

Aurelle KIENDREBEOGO et Mahoua SANOGO (stagiaires)

Burkina 24