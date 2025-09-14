Ouagadougou : L’Association des pressing et buanderie du Faso fait un don pour Faso Mêbo

Aminata Catherine Sanou Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso
Les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso
publicite

L’Association des promoteurs de pressing et buanderie du Faso a participé à l’initiative Faso Mêbo en faisant un don de deux tonnes de ciment. La remise a eu lieu le samedi 13 septembre 2025 au quartier général de Faso Mêbo à Ouagadougou.

L’initiative Faso Mêbo est l’affaire de tous les fils et filles du Burkina Faso. C’est dans ce contexte que les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso ont également apporté leur participation à l’édification du pays.

Mahamadi Bouda, le président de l'association
Mahamadi Bouda, le président de l’association

Leur contribution s’est matérialisée par la remise de deux tonnes et un sac de ciment. Mahamadi Bouda, le président de l’association, a expliqué que ce don répondait à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous sommes ici avec notre contribution pour apporter notre soutien au développement de notre pays. Nous avons agi par patriotisme, par amour pour la patrie, et par amour de voir le Burkina Faso plus merveilleux », a-t-il déclaré.

Les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso
Les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso

Lire aussi : Faso Mêbo : Les jeunes de Sondogo apportent un soutien de plus de 700 000 F CFA

De plus, les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso ont lancé un appel à toute la population pour qu’elle s’approprie le projet, car, disent-ils, la construction du Burkina Faso est une affaire de tous et chacun doit y jouer sa partition.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Aminata Catherine Sanou Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Aminata Catherine Sanou

Aminata Catherine Sanou

Articles similaires

Alassane Compaoré, le commerçant non-voyant qui défie l’adversité à Ouagadougou

il y a 3 heures

HACI Afrik offre des tables-bancs et des fournitures scolaires à l’école primaire Pousghin évangélique

il y a 3 heures

Phase 2 du Camp Vacances Faso Mêbo de Ouagadougou : La star Smarty sur scène motive les campeurs

il y a 6 heures

Faso Mêbo : Faysal Cessouma mobilise sa communauté pour offrir 3 tonnes de ciment, une brouette, quatre pelles et trois truelles

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page