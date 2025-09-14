Ouagadougou : L’Association des pressing et buanderie du Faso fait un don pour Faso Mêbo

L’Association des promoteurs de pressing et buanderie du Faso a participé à l’initiative Faso Mêbo en faisant un don de deux tonnes de ciment. La remise a eu lieu le samedi 13 septembre 2025 au quartier général de Faso Mêbo à Ouagadougou.

L’initiative Faso Mêbo est l’affaire de tous les fils et filles du Burkina Faso. C’est dans ce contexte que les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso ont également apporté leur participation à l’édification du pays.

Leur contribution s’est matérialisée par la remise de deux tonnes et un sac de ciment. Mahamadi Bouda, le président de l’association, a expliqué que ce don répondait à l’appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous sommes ici avec notre contribution pour apporter notre soutien au développement de notre pays. Nous avons agi par patriotisme, par amour pour la patrie, et par amour de voir le Burkina Faso plus merveilleux », a-t-il déclaré.

De plus, les promoteurs de pressing et de buanderie du Faso ont lancé un appel à toute la population pour qu’elle s’approprie le projet, car, disent-ils, la construction du Burkina Faso est une affaire de tous et chacun doit y jouer sa partition.

Aminata Catherine SANOU

