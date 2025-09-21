Ouagadougou : L’association des jeunes dynamiques réhabilitent une voie dégradée

publicite

L’association des jeunes dynamiques a organisé, ce dimanche 21 septembre 2025, une opération de remblayage des nids-de-poule sur la voie reliant la RN4 à la RN3, en passant par le pont Anayélé, dans l’arrondissement 10 de Ouagadougou. Une initiative citoyenne qui a mobilisé plusieurs résidents du quartier.

Au regard de la dégradation avancée de la voie reliant la RN4 à la RN3 en passant par le pont de Anayélé, les membres de l’association des jeunes dynamiques se sont mobilisés.

Selon Albert Passoum Ouédraogo, président de l’association, cette action était devenue urgente.

« Depuis un certain temps, cette voie était impraticable et a même causé des accidents mortels. Nous avons donc décidé, avec des résidents, d’apporter de la terre pour boucher les trous », a-t-il expliqué.

Il a précisé que si la voie mesure environ quatre kilomètres, ce sont quatre tronçons particulièrement dégradés qui ont fait l’objet des travaux.

Créée en 2008, l’association des jeunes dynamiques est à sa cinquième activité du genre. Elle œuvre pour le vivre-ensemble, la cohésion sociale et l’amélioration du cadre de vie.

En marge de l’opération de réhabilitation, une finale de football et de pétanque, ainsi qu’un don au profit d’une centaine de personnes vulnérables, étaient également prévus.

Les autorités coutumières saluent l’initiative

Le chef de Bendogo a exprimé sa satisfaction face à cet acte citoyen. « La voie était dans un état pitoyable, remplie de trous.

À chaque pluie, il y avait des accidents. Avec ces travaux, nous sommes convaincus que ces incidents vont diminuer drastiquement », a-t-il confié.

Même son de cloche du côté du Ouitogo Naaba Boulga, chef coutumier du quartier Ouitoghin.

« Le rôle d’un chef est de veiller à ce que le cadre de vie de sa population soit amélioré. Nous saluons et encourageons cette initiative qui contribue à réduire les risques d’accidents et à améliorer les conditions de vie des habitants », a-t-il déclaré, tout en appelant à la pérennisation de telles actions.

Larba Lankoandé, entrepreneur BTP et résident du quartier, a accepté d’être le patron de l’activité. Pour lui, l’entretien régulier des infrastructures est une nécessité. « Nous avons constaté la dégradation de la route avec tout le monde. Il est important de soutenir ces jeunes. J’appelle les populations à entretenir les routes et surtout à curer les caniveaux. Ce sont les caniveaux bouchés qui accélèrent la dégradation des voies », a-t-il rappelé.

À travers cette action, l’association des jeunes dynamiques entend répondre à l’appel du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite chaque Burkinabè à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population.