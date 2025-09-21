Journée de la Parenté à Plaisanterie : L’association Yarga-Peulh-Forgeron contribue à Faso Mêbo

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 17 secondes
0 2 minutes de lecture
publicite

Dans le cadre des activités de la 3e édition de la Journée de la Parenté à Plaisanterie, l’Association de la Parenté à Plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron a fait un don à l’initiative Faso Mêbo. Ce geste, composé de  22 sacs de ciment, des brouettes, des pelles et des gants, se veut une contribution à la construction d’un Burkina Faso plus uni, en accord avec le thème de l’événement. 

L’Association de la Parenté à Plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron tient la 3e édition de la Journée de la Parenté à Plaisanterie, les 20 et 21 septembre 2025 à la Maison des Jeunes de Ouagadougou.

Placée sous le thème « La contribution des alliances à plaisanterie dans la construction d’un Burkina prospère », cette initiative a mis en lumière l’importance des traditions culturelles dans la consolidation de la paix.

Le don est composé de 22 sacs de ciment, de 3 brouettes, de 2 paquets de gants et de 30 pelles

L’événement a débuté le samedi 20 septembre par une cérémonie d’ouverture, suivie d’une conférence de presse, de spectacles d’artistes et d’un match de football. Le dimanche 21 septembre, les membres de l’association étaient au siège de l’initiative citoyenne Faso Mêbo les mains chargées.

Abdoul Rahim Bagagnan ,  président de l’association de la Parenté à Plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron

Abdoul Rahim Bagagnan , le président de l’association de la Parenté à Plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron, a décliné les motivations de ce geste des trois communautés réunies au sein de l’association.

« L’histoire de notre association est intrinsèquement liée aux trois communautés Yarga-peulh-Forgéron. C’est un héritage que nous avons adopté pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Vu le contexte que traverse actuellement notre pays, nous mettons en avant cette culture pour favoriser la paix », a-t-il expliqué.

Ce don symbolique, composé de 22 sacs de ciment, de trois brouettes, de gants et de pelles, représente la volonté de l’association d’apporter sa pierre à l’édifice de la construction nationale, en écho à l’appel présidentiel.

« Nous avons décidé d’apporter notre pierre à l’édifice, à savoir le ciment, pour consolider la construction d’un meilleur Burkina Faso », a affirmé Abdoul Rahim Bagagnan.

Les membres de l’association ont participé aux travaux au siège de Faso Mêbo

L’association, financée par les cotisations de ses membres, espère que son geste inspirera d’autres organisations. Le président de l’association Abdoul Rahim Bagagnan a lancé un appel aux autres associations.

« Nous lançons un appel à toutes les associations qui résident au Burkina Faso, et même celles qui sont à l’international, pour qu’elles contribuent à la construction d’un meilleur Burkina Faso. Parce que sans le pays, il n’y a pas d’association», a-t-il indiqué.

A lire⇒Faso Mêbo : De jeunes mécaniciens mettent les mains dans le cambouis pour la nation

En rappel, cette 3e édition de la journée de la Journée de la Parenté à Plaisanterie s’achèvera avec la finale du match de football, signe de célébration de la fraternité et de la solidarité.

Akim KY

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 17 secondes
0 2 minutes de lecture
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

L’hépatite frappe en silence, mais la lutte, elle, se fait entendre. Chaque test, chaque vaccin, chaque geste de prévention est un pas vers un Burkina Faso debout et en santé. Le virus peut être invisible, mais l’espoir est palpable.

Hépatites au Burkina Faso : Entre peur, espoir et combat pour la vie !

il y a 4 heures

Li-dandanli, l’espoir : 730 jeunes sortent aguerris du camp Faso Mêbo

il y a 4 heures

« Cœurs solidaires » : Un élan de générosité pour 100 enfants et 50 femmes

il y a 4 heures

Championnat national de basketball 2024-2025 : L’AS Douane règne sans partage dans la catégorie senior

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page