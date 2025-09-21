Journée de la Parenté à Plaisanterie : L’association Yarga-Peulh-Forgeron contribue à Faso Mêbo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre des activités de la 3e édition de la Journée de la Parenté à Plaisanterie, l’Association de la Parenté à Plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron a fait un don à l’initiative Faso Mêbo. Ce geste, composé de 22 sacs de ciment, des brouettes, des pelles et des gants, se veut une contribution à la construction d’un Burkina Faso plus uni, en accord avec le thème de l’événement.

L’Association de la Parenté à Plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron tient la 3e édition de la Journée de la Parenté à Plaisanterie, les 20 et 21 septembre 2025 à la Maison des Jeunes de Ouagadougou.

Placée sous le thème « La contribution des alliances à plaisanterie dans la construction d’un Burkina prospère », cette initiative a mis en lumière l’importance des traditions culturelles dans la consolidation de la paix.

L’événement a débuté le samedi 20 septembre par une cérémonie d’ouverture, suivie d’une conférence de presse, de spectacles d’artistes et d’un match de football. Le dimanche 21 septembre, les membres de l’association étaient au siège de l’initiative citoyenne Faso Mêbo les mains chargées.

Abdoul Rahim Bagagnan , le président de l’association de la Parenté à Plaisanterie Yarga-Peulh-Forgeron, a décliné les motivations de ce geste des trois communautés réunies au sein de l’association.

« L’histoire de notre association est intrinsèquement liée aux trois communautés Yarga-peulh-Forgéron. C’est un héritage que nous avons adopté pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Vu le contexte que traverse actuellement notre pays, nous mettons en avant cette culture pour favoriser la paix », a-t-il expliqué.

Ce don symbolique, composé de 22 sacs de ciment, de trois brouettes, de gants et de pelles, représente la volonté de l’association d’apporter sa pierre à l’édifice de la construction nationale, en écho à l’appel présidentiel.

« Nous avons décidé d’apporter notre pierre à l’édifice, à savoir le ciment, pour consolider la construction d’un meilleur Burkina Faso », a affirmé Abdoul Rahim Bagagnan.

L’association, financée par les cotisations de ses membres, espère que son geste inspirera d’autres organisations. Le président de l’association Abdoul Rahim Bagagnan a lancé un appel aux autres associations.

« Nous lançons un appel à toutes les associations qui résident au Burkina Faso, et même celles qui sont à l’international, pour qu’elles contribuent à la construction d’un meilleur Burkina Faso. Parce que sans le pays, il n’y a pas d’association», a-t-il indiqué.

En rappel, cette 3e édition de la journée de la Journée de la Parenté à Plaisanterie s’achèvera avec la finale du match de football, signe de célébration de la fraternité et de la solidarité.

Akim KY

Burkina 24