La Palestine : 52 des 54 États africains adoptent sa reconnaissance

52 des 54 pays du continent africain ont adopté une déclaration symbolique dans laquelle ils reconnaissent officiellement l’Etat de Palestine. Le 22 septembre 2025, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada ont acté cette même reconnaissance. Deux exceptions subsistent sur le continent : le Cameroun et l’Érythrée.

Dans la plupart de ces pays africains, cette reconnaissance avait été faite à la proclamation officielle de cet État il y a 37 ans, précisément le 15 novembre 1988, à Alger, la capitale algérienne, par Yasser Arat, à l’époque, dirigeant de l’Organisation de libération de la Palestine. L’Algérie devint alors le premier pays au monde à reconnaître l’État de Palestine.

Par la suite, les pays du Maghreb emboîtent le pas à l’Algérie. Il s’agit du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie qui font partie de ce premier groupe de 14, avec la RASD pour le Sahara occidental.

Dans les semaines qui suivent, 75 pays reconnaissent à leur tour l’État palestinien. La majorité sont africains, comme le Soudan, l’Égypte, le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal ou encore la Guinée. Ces pays récemment décolonisés identifient la lutte palestinienne à leur propre combat, ce qui n’empêche pas la plupart d’entre eux d’entretenir des relations diplomatiques avec Israël.

Pour l’Afrique du Sud, il faut attendre la fin de l’apartheid et l’arrivée au pouvoir de Nelson Mandela pour que, le 15 février 1995, cette reconnaissance par le pays arc-en-ciel soit une réalité.

A ce jour sur le continent africain, seuls le Cameroun et l’Erythrée entretenant une étroite coopération sécuritaire avec Israël ne reconnaissent pas l’État palestinien.

