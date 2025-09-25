Ouagadougou : 10 lauréates récompensées à la 3ᵉ édition du Concours national Élite Mathématique

publicite

La 3ᵉ édition du Concours national Élite Mathématique s’est tenue ce jeudi 25 septembre 2025 à Ouagadougou, sous l’égide de l’association Maison Arc-en-ciel. Placée sous le thème « Patriotisme et excellence scolaire », la compétition a distingué dix jeunes filles issues de divers établissements scolaires du Burkina Faso.

Le coordonnateur de la Maison Arc-en-ciel et président du comité d’organisation, Harouna Derra, a fait savoir que l’édition 2025 est une réussite. « Nous avons reçu 169 candidatures, venues de 79 lycées et collèges répartis dans 12 régions du Burkina Faso. Cette année, la première nationale a obtenu 18/20 en mathématiques, une performance exceptionnelle et inédite », a-t-il déclaré.

En effet, créé pour encourager les filles à s’intéresser aux matières scientifiques, le concours vise aussi à corriger le déséquilibre entre séries littéraires et séries scientifiques.

« Dans nos classes, nous avons constaté que peu de filles atteignent la moyenne en mathématiques par rapport aux garçons. Ce concours a pour objectif d’inverser la tendance », a-t-il expliqué.

Pour la 3e édition, trois innovations majeures ont été introduites. Il s’agit de l’ouverture du concours à la catégorie primaire, la supervision des épreuves par un cabinet d’huissier et la création d’un prix spécifique de la résilience, destiné aux candidates vivant dans des zones rouges, en situation de handicap ou déplacées internes.

Parmi les jeunes primées, Grace Nikiéma, 11 ans, élève en CM1 au complexe scolaire Notre Dame de l’Annonciation, a exprimé sa joie. « Je suis extrêmement contente. À l’école, on nous donnait beaucoup d’exercices, et c’est cela qui m’a aidée à obtenir ce prix », a-t-elle confié.

Dans la catégorie post-primaire, Christelle Koné, 14 ans, élève de 4ᵉ au collège privé Wendmanegda, a remporté le premier prix. « Je suis très heureuse d’avoir gagné. Cela me motive à travailler davantage et à viser encore plus haut », a-t-elle affirmé.

Au niveau secondaire, Grace Jessica Goumbri, 18 ans, élève en terminale C au lycée scientifique national de Ouagadougou, a également été récompensée. « Ce prix me donne encore plus de forces pour préparer le baccalauréat. Nous visons la première place au Bac C », a-t-elle déclaré avec détermination.

Cette 3ᵉ édition a distingué 10 lauréates au total : trois dans la catégorie primaire, trois au post-primaire, trois au secondaire et une dans la catégorie spécifique. Pour les organisateurs, le concours constitue une étape importante dans la promotion de l’excellence scolaire et scientifique féminine au Burkina Faso.