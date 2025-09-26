ONU : Oligui Nguema se fait l’avocat du Sahel et appelle à un nouvel ordre mondial

À la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a livré un plaidoyer en faveur de l’Afrique et tout particulièrement les Etats du Sahel, région meurtrie par l’insécurité. 

Se présentant comme le symbole d’une transition pacifique réussie, le chef de l’État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rappelé que, comme son pays, les nations sahéliennes aspirent à la souveraineté, à la dignité et au développement. 

« Nos peuples ne veulent plus rester cantonnés au rôle de simples pourvoyeurs de matières premières », a-t-il martelé, plaidant pour des partenariats « justes, équitables et gagnant-gagnant » permettant la transformation locale des ressources et la création d’emplois pour les jeunes, enjeu crucial dans le Sahel.  

Sur le plan sécuritaire, Oligui Nguema a appelé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour accompagner les pays sahéliens dans leur lutte contre le terrorisme. « Que les armes se taisent enfin en République Démocratique du Congo, au Soudan, dans la Corne de l’Afrique et au Sahel ! A cet égard, plutôt que de toujours stigmatiser et condamner les États du Sahel, la communauté internationale gagnerait à les soutenir dans leur lutte contre l’hydre terroriste », a-t-il lancé.

Le président gabonais a également mis en avant la complémentarité entre le bassin du Congo et le Sahel. L’un protège l’équilibre climatique mondial, l’autre incarne la ligne de front contre l’extrémisme violent.

Enfin, Oligui Nguema a insisté sur la nécessité d’un multilatéralisme revitalisé et d’une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies afin de mieux refléter les aspirations du continent africain.

