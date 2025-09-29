Faso Mêbo : L’AFDL apporte un soutien à l’embellissement des villes

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association Fiscalité et Développement Local (AFDL) a marqué son engagement en faveur de l’initiative présidentielle Faso Mêbo en apportant une contribution significative le dimanche 28 septembre 2025 à Ouagadougou. Une délégation de l’association, conduite par son président Amos Zong-Naba, s’est rendue au siège de l’initiative pour remettre les dons.

La contribution était composée d’une tonne de ciment, de 55 packs d’eau minérale, de 20 pelles et de 40 gilets destinés aux ouvriers travaillant sur les chantiers. « Ces équipements, qu’il s’agisse des pelles, des gilets ou de l’eau pour étancher la soif des ouvriers, sont des besoins aussi importants que le ciment », a souligné Amos Zong-Naba.

Créée officiellement le 10 décembre 2022, l’AFDL inscrit ce geste dans le cadre de sa mission de développement local basé sur les ressources endogènes. Pour son président, l’initiative Faso Mêbo s’aligne parfaitement sur cette vision.

« Nous avons vu que l’initiative Faso Mêbo cadre avec nos objectifs. Nous avons vu les pavés, tout le lycée Zinda est transformé en chantier, et nous espérons qu’avec cette initiative, nous aurons un embellissement des villes », a-t-il déclaré.

Amos Zong-Naba a, par ailleurs, invité les autres associations à emboîter le pas, considérant Faso Mêbo comme l’une des meilleures voies pour le développement du Burkina Faso.