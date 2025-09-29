Mali : Neutralisation de deux drones ennemis à Tombouctou

Rédaction B24 il y a 5 minutes
Drone neutralisé (Image d'illustration)
Dans la nuit du dimanche 28 septembre 2025, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont neutralisé avec succès deux drones ennemis qui visaient l’aéroport de Tombouctou. L’opération, menée dans le cadre de la mission permanente de veille et de protection du territoire national, a permis d’intercepter les engins hostiles en vol avant de les détruire.

Selon un communiqué officiel de l’État-Major Général des Armées, les forces maliennes ont agi avec une grande réactivité et un professionnalisme salué par la hiérarchie militaire. Cette intervention rapide a permis de prévenir toute atteinte à la sécurité des infrastructures aéroportuaires de la région.

« Les appareils hostiles ont été interceptés en vol et détruits avec efficacité », a indiqué le communiqué.

L’État-Major a profité de cette occasion pour exprimer sa considération à l’endroit des unités engagées dans l’opération, soulignant leur engagement sans faille et leur capacité à répondre aux menaces en toutes circonstances.

« Il réaffirme la pleine mobilisation et la disponibilité sans faille des FAMa, de jour comme de nuit, pour assurer la défense de l’intégrité du territoire national et la sécurité de la population », précise le document.

Cet incident intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans le nord du Mali, où les forces armées sont régulièrement sollicitées pour contrer les menaces asymétriques et protéger les zones sensibles.

Avec cette nouvelle démonstration de force, les FAMa confirment leur détermination à défendre le territoire malien contre toute tentative d’agression.

Source : Forces Armée Maliennes

