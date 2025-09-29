Karaté do burkinabè: Anicha Rouamba, Mohamed Kaboré et le Dakupa Club, les étoiles des championnats

publicite

La Fédération burkinabè de karaté do a organisé ses championnats nationaux 2025 du 26 au 28 septembre à Ouagadougou. Mohamed Kaboré et Anicha Romba qualifiés aux championnats du monde de karaté ont confirmé leur statut tandis que le Dakupa Karaté Club de Ouagadougou.

Mohamed Kaboré a frappé un grand coup à l’occasion des championnats nationaux de karaté do. Le sociétaire de l’École Shotokan de Ouagadougou a expédié son adversaire Abdoulaye Sanon en moins d’une minute lors de la finale des -60 kg. Dix points inscrits suffiront pour contraindre l’arbitre à mettre fin au combat.

« Je dirais que c’est surtout l’expérience qui a joué sur ce combat comparé à mon adversaire qui n’a pas l’habitude de sortir en compétition. Il vient de monter dans la catégorie séniore, c’était un atout pour moi », a confié Mohamed Kaboré à l’issue de son sacre.

Déjà qualifié pour les prochains championnats d’Afrique, le karatéka burkinabè s’impose comme une valeur sûre de la discipline. Il est d’ailleurs médaillé de bronze au dernier championnats d’Afrique.

Chez les dames, Anicha Rouamba s’est illustrée en dominant la catégorie séniore en kata devant Nouriatou Kontiligsongo. La pensionnaire du Meteba Club de Tenkodogo déjà qualifiée pour les championnats du monde a su surmonter la pression pendant sa finale.

Les ambitions d’Anicha Romba

« Au niveau national, la pression est plus qu’à l’international parce que c’est difficile d’être au sommet et de s’y maintenir. Quand on est au sommet, on a cette peur de se voir battre par une autre personne. Mais je l’ai très bien vécu quand même », explique l’athlète qualifiée pour les championnats du monde de karaté do en kata.

Pour ce qui concerne la compétition, elle s’est montrée confiante. « On se prépare depuis un bout de temps. On s’entraîne, on se repose, on passe au massage en espérant faire un bon résultat. Mes ambitions, c’est d’aller et de revenir avec une médaille comme d’habitude », ajoute-t-elle.

En plus des performances de Mohamed Kaboré et d’Anicha Rouamba, le championnat national a vu d’autres champions s’illustrer en seniors. Chez les dames, Alice Nikiéma (Taryam Club) s’est imposée en -50 kg, tandis que Samira Compaoré (Épervier Club) a triomphé en +61 kg.

Du côté des hommes, Omar Kaboré (UNZ) a pris la médaille d’or en -67 kg, Ganyou Dabonné (Kyoken Club) a dominé les -75 kg, et Wilfried Kaboré (Épervier Club) a décroché l’or en +75 kg.

Chez les moins de 20 ans, Fadel Nacro (Kyoken) première burkinabè, à décrocher une médaille d’or aux championnats d’Afrique de karaté est sorti champion face à Elvis Diabouga de Taryam Club de Kaya.

Dakupa Club au dessus du lot

Les prix spéciaux ont consacré les figures marquantes de cette édition. Mohamed Kaboré a été désigné meilleur athlète kumité garçon, Anicha Rouamba meilleure athlète kata fille, tandis que Alisha Sawadogo a été sacrée meilleure athlète kumité fille et Samuel Sanou meilleur athlète kata garçon.

Du côté des équipes, le Meteba Club (Tenkodogo) et le Dakupa Club (Ouagadougou) ont été distingués, avec une mention particulière pour le Dakupa Karaté Club, sacré meilleur club, et la Ligue du Kadiogo, meilleure ligue.

Si les catégories séniors ont concentré les regards avec des combats de haut niveau, les cadets et juniors n’ont pas démérité. Plus de 350 athlètes venus de tout le pays ont rivalisé de technique et d’engagement. Selon le 1er vice-président de la Fédération burkinabè de karaté do Soumaila Ouédraogo cela confirme la vitalité du karaté burkinabè.

« Quand vous arrivez à exécuter votre programme d’activité, le gros contingent ce sont des élèves et étudiants. Et nous sommes fiers d’avoir pu tenir ce championnat avant la rentrée scolaire », a salué Soumaïla Ouédraogo.

Un avenir prometteur

Sur le plan technique, Corneille Maré assure que le karaté do burkinabè se porte bien. Il constate un niveau de championnat relevé. « Ce soir, je suis un directeur technique comblé au regard de ce qu’on a vu.

Depuis vendredi jusqu’à maintenant, on a vu des combats de très belles factures que ce soit en kata ou en kumité chez les filles comme chez les garçons. On a vu que les enfants ont progressé. Avec ça, nous allons encore exceller au plan international », se réjouit Corneille Maré, le directeur technique de la Fédération burkinabè de karaté.

Pour lui, l’avenir du karaté do est promoteur avec plusieurs compétitions à l’international dont les championnats du monde auxquels le Burkina Faso participe pour la première fois.