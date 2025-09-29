Fin des 72h des Motards du Burkina Faso 2025 : « En venant ici, vous envoyez un signal au monde entier » (Edasso Rodrigue BAYALA)

La 3e édition des 72 Heures des Motards du Burkina Faso a officiellement connu son apothéose le dimanche 28 septembre 2025 à Ouagadougou.​ Visant à sensibiliser sur le Code de la route et à prouver aux yeux du monde la résilience du Faso, cette édition a regroupé plus de 1000 motards de divers horizons. Parmi eux, 400 sont venus d’autres pays et du pays des Hommes intègres. Ils étaient issus de 8 clubs au total. Les pays de l’AES (Alliance des États du Sahel) et d’autres nations de l’Afrique de l’Ouest ont marqué leur présence, avec le Niger, pays invité d’honneur.

​Durant 72 heures, la fraternité africaine, la résilience du peuple burkinabè et les consignes de sécurité routière ont été célébrées dans la capitale du Burkina Faso. Ce dimanche 28 septembre 2025, après plusieurs jours de sensibilisation, une parade de motards a servi de moyen d’annoncer la fin de ce rendez-vous international.

​Cette parade, qui n’était pas des moindres, s’est déroulée sous forme de démonstrations des différents pays venus accompagner le Faso dans ce contexte de reconquête du territoire national. Pour cette troisième édition, 28 motards du Niger, 30 du Bénin, 28 du Togo, 24 du Ghana, 30 du Sénégal, sans compter ceux du Burkina et de la délégation étrangère la plus représentée, la Côte d’Ivoire (126), ont fait de cet événement une véritable fête de la moto au Faso.

Pour Saïdou Belem, venu de la délégation ivoirienne, cette fête a été une réussite. Il a salué et reconnu la mobilisation, y compris celle des autres pays, cette année. « Je sens que cette année, il y a eu plus de sorties. Des pays voisins aux autres, on sent l’intégration. Concernant le thème qui a été choisi, il ne s’agit pas seulement de rouler à moto, il faut aussi la sensibilisation. On fait cette sensibilisation dans beaucoup de pays et ça continue », a-t-il confié.

​Ses déclarations répondent aux aspirations du comité d’organisation de l’édition, dont le thème a été: « Motos et citoyens responsables : résilience, souveraineté, intégration et sécurité routière ». Selon Abdel Aziz Konaté, président des clubs des motards du Faso, l’objectif a été atteint, car le mot « résilience », qui devait être mis en lumière, a fait ses preuves. « Le Burkina Faso a été beaucoup éprouvé et avec beaucoup de travail, nous avons réussi à ramener la paix. C’était notre manière à nous aussi d’envoyer ce signal au monde entier », a-t-il déclaré.

​Le ministre en charge de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, s’est exprimé au nom du patron de l’édition. « Vous êtes venus d’horizons divers, mais vous avez quitté chez vous pour venir chez vous à Ouagadougou. Pendant 72 heures, vous avez manifesté et célébré la fraternité africaine. Vous avez honoré le peuple burkinabè.

​En venant ici, vous envoyez un signal au monde entier, aux oiseaux de mauvaise augure qui ont vite fait de peindre le Burkina Faso en rouge. De retour de chez vous, dites à vos peuples que la cloche de la Révolution résonne depuis Ouagadougou et qu’elle doit être entendue dans le monde », a fait savoir le ministre.

​Il faut noter que plusieurs autres activités ont agrémenté cette édition. Avant même de se donner rendez-vous pour la prochaine, ces motards ont décidé de faire un tour à la soirée finale du « village des motards ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24