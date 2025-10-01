Nigeria : Grève des travailleurs du pétrole après des licenciements massifs chez Dangote

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Nigeria est confronté à une nouvelle crise sociale dans son secteur pétrolier. Le puissant syndicat PENGASSAN a lancé lundi 29 septembre 2025 une grève illimitée pour protester contre le licenciement d’au moins 800 employés par la raffinerie Dangote, le plus grand complexe pétrolier du continent africain.

Dans un pays où l’or noir représente 80 % des recettes publiques, ce mouvement risque de perturber gravement l’approvisionnement en carburant. PENGASSAN dénonce un « affront à tous les travailleurs du Nigeria » et une « violation flagrante » du droit du travail, de la Constitution et des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Le groupe Dangote justifie ces licenciements en évoquant des cas de sabotage imputés aux employés concernés. Mais pour le syndicat, il s’agit d’une mesure arbitraire. Son secrétaire général, Lumumba Okugbawa, a confirmé l’ouverture de discussions avec le gouvernement afin d’obtenir la réintégration des travailleurs et la garantie de meilleures conditions sociales.

La raffinerie Dangote, inaugurée en grande pompe en 2023, était censée réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Mais ces tensions sociales, sur fond de soupçons de mauvaise gestion et de pression économique, pourraient fragiliser davantage un secteur déjà stratégique et hautement sensible pour le pays.

Source : Africanews