Burkina Faso : Le Ministre de la Sécurité échange avec des ambassadeurs sur la coopération bilatérale

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a reçu en audience, mardi 30 septembre 2025, plusieurs ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso.

Parmi eux figuraient Mohamed Zakaria Hussein El Ghazawy, représentant de la République arabe d’Égypte, Philippe Bronchain, ambassadeur désigné de l’Union européenne, ainsi que Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, ambassadrice de la République de Türkiye.

Philippe Bronchain, ambassadeur désigné de l’Union européenne

Les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine sécuritaire. Les diplomates ont chacun réaffirmé la solidarité de leur pays et renouvelé leur soutien au gouvernement burkinabè dans ses efforts de reconquête du territoire.

Mohamed Zakaria Hussein El Ghazawy, représentant de la République arabe d’Égypte

La diplomate turque et son homologue égyptien ont également profité de cette rencontre pour se présenter officiellement au Ministre. Celui-ci leur a souhaité plein succès dans l’accomplissement de leur mission, saluant leur engagement à consolider les relations avec le Pays des Hommes intègres.

Source : DCRP/MSECU

