Maroc : Heurts au quatrième jour de mobilisation de la jeunesse

Le Maroc a connu le mardi 30 septembre 2025 une nouvelle journée de manifestations, marquée par des heurts entre protestataires et forces de l’ordre dans plusieurs villes. Pour le quatrième jour consécutif, le collectif GenZ 212, né récemment sur les réseaux sociaux, a appelé à descendre dans la rue pour réclamer une lutte contre la corruption et des réformes profondes dans l’éducation et la santé.

À Inzegane, dans la banlieue d’Agadir, des affrontements ont éclaté après que des jeunes, parfois cagoulés, ont jeté des pierres sur les forces de l’ordre et incendié du mobilier urbain, selon des images relayées par des médias locaux, non authentifiées par l’AFP. Des violences similaires ont été signalées à Beni Mellal, Aït Amira (près d’Agadir) et Oujda (nord-est). Aucun bilan officiel n’a pour l’heure été communiqué par les autorités.

Ces manifestations s’inscrivent dans une mobilisation inédite de la jeunesse marocaine, qui revendique davantage de transparence et de meilleures conditions dans les services publics.

Le collectif GenZ 212, dont les initiateurs restent anonymes, s’organise principalement via des plateformes comme Discord et continue de rallier des milliers de jeunes à travers le pays.

