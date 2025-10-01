Trois ans du MPSR 2 : « Le Burkina Faso a imposé un respect sans ambiguïté pour sa souveraineté » (Lassané Sawadogo)

Le Mouvement Front de Défense pour la Patrie (FDP) a tenu une conférence de presse à Ouagadougou, le mardi 30 septembre 2025, pour marquer les trois ans de la gouvernance du MPSR 2, dirigé par le Capitaine Ibrahim Traoré. Par la voix de son président, Lassané Sawadogo, le FDP a exprimé un soutien «inébranlable et résolu» aux autorités actuelles du pays.

Le Mouvement Front de Défense pour la Patrie (FDP), dont la vocation est de porter haut les idéaux de la souveraineté totale des peuples africains a dressé un bilan élogieux des trois premières années de gouvernance du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Refondation (MPSR 2), dirigé par le Capitaine Ibrahim Traoré.

Sur le plan sécuritaire, Lassané Sawadogo, président du Mouvement Front de Défense pour la Patrie a salué la réforme de l’armée et l’acquisition de moyens modernes, des actions qui ont permis la libération de plusieurs zones et la réinstallation des populations.

«Loin des utopies, ces réalisations sont la preuve de la force et de la résilience d’un peuple déterminé à reconquérir sa souveraineté, à protéger ses valeurs et à reprendre son destin en main», a ,souligné Lassané Sawadogo.

Le FDP a cité également des avancées économiques telles que l’industrialisation et la transformation des ressources, ainsi que l’amélioration de la gouvernance grâce à la lutte «acharnée» contre la corruption et au renforcement de la transparence.

Le point central du discours reste l’affirmation de la souveraineté sur la scène internationale. La direction du Capitaine Ibrahim Traoré est félicitée pour avoir imposé un respect sans ambiguïté pour la souveraineté totale du Burkina Faso.

Cette nouvelle orientation se traduit par une diplomatie «audacieuse et ferme, qui privilégie les partenariats gagnant-gagnant et le rejet des logiques néocoloniales selon Lassané Sawadogo.

Le FDP a d’ailleurs souligné l’importance de la création de La Confédération des États du Sahel (AES) l’alliance régionale. « Ensemble avec nos frères du Niger et du Mali, nous avons fait entendre notre voix sur la scène internationale, dénonçant les injustices et les manipulations impérialistes », a-t-il dit.

Le Mouvement Front de Défense pour la Patrie (FDP) a réitéré son « soutien indéfectible» pour la poursuite de cette grande œuvre de souveraineté, de justice sociale et de développement» et a appelé le peuple burkinabè, l’AES et la diaspora à redoubler d’efforts pour le triomphe de la nation.

Akim KY

Burkina 24