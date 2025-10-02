Ouagadougou accueille la 4ᵉ édition d’AFOODPACK, dédiée à l’emballage agroalimentaire durable

publicite

La quatrième édition du Salon de l’Emballage Agroalimentaire en Afrique (AFOODPACK) a été officiellement lancée ce mercredi 1er octobre à Ouagadougou. Organisé du 16 au 18 octobre 2025, l’événement se déroulera sous le thème « Investissement et financement dans l’industrie de l’emballage écologique dans l’AES », un choix qui reflète l’ambition de répondre aux enjeux environnementaux croissants du secteur.

Un salon placé sous le signe de l’écologie

L’AFOODPACK vise à faire de l’emballage durable plus qu’une option : un objectif stratégique pour les acteurs agroalimentaires africains.

Selon Clovice Ilboudo, promoteur de l’événement, cette 4ᵉ édition sera une « édition de croisière » : prolongée d’un jour, elle entend offrir plus de temps pour discuter, collaborer et impulser des projets concrets.

Sylvain Poda, président du comité d’organisation, ajoute que la programmation s’enrichit autour de plusieurs volets : sensibilisation, formation, financement, réseautage.

Les temps forts et innovations

Parmi les nouveautés annoncées :

Une journée dédiée aux élèves, destinée à éveiller les consciences écologiques dès le plus jeune âge.

Un Concours de Pitch pour les jeunes entrepreneurs, leur donnant l’opportunité de présenter des projets innovants devant un jury d’experts.

Des ateliers et panels thématiques, focalisés sur les mécanismes de financement des emballages écologiques.

Des activités culturelles et sportives, notamment un tournoi de Maracana, visant à renforcer la cohésion entre les participants dans une ambiance conviviale.

Pour la cérémonie de clôture, plusieurs distinctions seront remises : prix de la meilleure innovation agroalimentaire, du meilleur packaging écologique, prix du public, et prix du jury pour le concours de pitch.

Gouvernance, partenaires et perspective

Cette édition bénéficie du parrainage officiel du Ministre en charge de l’environnement, Roger Baron, et du Co-parrainage du Ministre en charge de la jeunesse, Roland Somda.

Selon les organisateurs, AFOODPACK 2025 se veut un catalyseur pour impulser des financements pérennes dans le secteur de l’emballage écologique, en impliquant aussi bien les entreprises que les pouvoirs publics, les jeunes créateurs, et les consommateurs.