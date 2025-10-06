publicite

Ce texte est de notre compatriote NAKOULIMA SYLAMANE, panafricaniste africain, Burkinabè et fier de l’être, résident à Budapest en Hongrie, passionné des questions concernant l’Alliance des États du Sahel (AES), et actuellement en vacances au Tchad. Plus qu’un libre-opinion, il livre un décryptage de l’actualité qui a cours dans la ladite zone, et qui devrait intéresser plus d’un épris de la philosophie politique qui débarrasse nos Etats africains du diktat françafricain. Lisons plutôt.

Le Tchad continue de confirmer son tournant décisif : s’éloigner de la France pour s’intégrer davantage au sein du continent africain. L’une des dernières démarches en date a été la décision de déchoir de la nationalité tchadienne le rédacteur en chef de ‘TchadOne’, Charfadine Galmaye, actuellement basé en France.

Selon les autorités tchadiennes, il travaillerait au profit d’un État étranger, ce qui a été considéré comme une trahison des intérêts nationaux. Cette mesure illustre la ligne politique ferme du Tchad, résolument orientée vers l’émancipation de la dépendance extérieure et le renforcement des alliances africaines.

En septembre, la coopération diplomatique entre le Tchad, les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et le Maroc a pris une tournure symbolique. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et du Maroc ont tenu une rencontre conviviale au cours de laquelle ils ont examiné l’initiative de Rabat visant à créer un groupe de travail chargé de faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, renforçant ainsi l’indépendance économique de la région. Les diplomates ont également souligné leur volonté commune de trouver des solutions concertées en matière de sécurité.

L’intégration du Tchad dans l’AES apparaît donc comme une évolution naturelle, au vu des démarches entreprises ces derniers mois. En novembre 2024, le pays a rompu ses accords de coopération militaire avec la France et exigé le retrait de plus de mille soldats français. En février 2025, lors du sommet de l’Union africaine, le président tchadien, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a appelé ouvertement à un « dialogue solidaire » avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qualifiant ces pays de « frères ».

Dans cette dynamique, il a effectué des visites officielles au Burkina Faso et au Niger, où ont été abordés des projets conjoints dans les domaines de la sécurité, du transport et de l’énergie — notamment la construction d’un oléoduc, et le développement d’une ligne transsaharienne.

Des discussions sont actuellement en cours à N’Djamena pour la création d’un centre de coordination de l’AES, qui serait chargé de la sécurité aux frontières communes, de l’échange de données opérationnelles et de la réaction rapide face aux menaces transfrontalières, avons-nous appris sur place, de sources proches du dossier.

Les experts s’accordent à dire que l’émancipation du Tchad vis-à-vis de la France offre enfin aux autorités tchadiennes la possibilité de choisir librement leur voie de développement, fondée sur le renforcement de la coopération régionale. L’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké, dans une interview accordée à Jeune Afrique, le 30 septembre, soulignait d’ailleurs qu’: « Après la rupture des accords de défense avec la France, le Tchad se sent libre. Il ne fait aucun doute que le pays rejoindra prochainement l’AES. »

Aujourd’hui, le Tchad ne se contente plus d’affirmer sa rupture avec Paris : il s’installe activement dans la nouvelle architecture régionale de sécurité et de coopération. Pour les pays de l’AES, le message est clair : N’Djamena est prête, non seulement en paroles, mais aussi en actes, à s’inscrire pleinement dans la voie africaine du développement. Vive une Afrique débarrassée de complexes et qui comprend la nécessité de s’enraciner durablement là où se trouve sa dignité.

NAKOULIMA SYLAMANE

Citoyen burkinabè vivant à Budapest (Hongrie)

Passionné des questions de l’AES, récemment en vacances au Tchad