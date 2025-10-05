Crise de liquidité à l’ONU : Plan d’austérité historique, baisse du budget et conséquences humanitaires

L’Organisation des Nations unies (ONU) est confrontée à une crise de liquidité majeure sans précédent, causée par les arriérés de paiement de plusieurs États membres, notamment les États-Unis et la Chine. 

Face à cette impasse financière, le secrétaire général António Guterres a annoncé un plan d’austérité inédit qui marque un tournant. Ce plan prévoit, entre autres, une réduction du budget ordinaire de l’ONU dès 2026, la suppression de milliers de postes au sein du Secrétariat et la délocalisation de certains bureaux en dehors de New York et de Genève.

L’impact le plus lourd se fera sentir sur l’aide mondiale. Le budget d’assistance est sur le point d’être réduit de façon spectaculaire. Ainsi, il passera de 44 milliards de dollars en 2025 à seulement 29 milliards de dollars en 2026.

Cette coupe budgétaire limitera drastiquement l’aide apportée à des millions de personnes vulnérables à travers le monde.

Cette crise budgétaire, exacerbée par les tensions entre les grandes puissances, met en lumière la fragilité du multilatéralisme. Privée de moyens d’action concrets, l’ONU risque de voir son rôle se rétrécir pour n’être plus qu’un simple forum diplomatique.

