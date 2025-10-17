Axe Bogandé–Manni : le BIR 19 assure avec brio l’escorte d’un important convoi logistique

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 23 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Image d'illustration
publicite

Le 19e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), placé sous le commandement du capitaine Lynx, a conduit avec succès, du 12 au 13 octobre 2025, une mission d’escorte sur l’axe Bogandé–Manni, dans la province de la Gnagna, région de la Sirba.

Plus d’une centaine de camions de ravitaillement, cars et autres véhicules ont été convoyés, à l’aller comme au retour, en toute sécurité. Au cours de la progression, les équipes du Génie militaire ont neutralisé cinq engins explosifs improvisés (EEI), déjouant ainsi de potentiels drames grâce à leur vigilance et leur expertise.

Lire aussi 👉🏿Renforcement militaire : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ remet un important lot d’armement lourd à l’armée burkinabè

Leur professionnalisme et leur sens de l’innovation ont permis au convoi d’atteindre sa destination sans incident majeur. Les mécaniciens militaires ont également fait preuve d’une endurance remarquable, tractant plusieurs véhicules en panne avec leurs propres moyens afin d’assurer la cohésion et la fluidité du convoi.

Par ailleurs, plusieurs terroristes ont été neutralisés, trois motos récupérées et deux armes saisies au cours de l’opération. Cette mission, conduite avec efficacité et sang-froid, illustre la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) à garantir la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB) 

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 23 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Chine – Burkina Faso : Un colloque à Ouagadougou pour repenser la démocratie et la révolution vers un développement souverain

il y a 22 minutes

Nafissatou Beleme baptise « Innocence coupable », un plaidoyer éclairé pour l’émancipation des jeunes filles

il y a 25 minutes
Capitaine Ibrahim Traoré

Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 16 octobre 2025

il y a 13 heures

Communiqué | Championnat National d’Équitation 2025 : Le Rendez-vous des Passionnés de Sports Équestres au Burkina Faso

il y a 14 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page