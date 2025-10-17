Axe Bogandé–Manni : le BIR 19 assure avec brio l’escorte d’un important convoi logistique

publicite

Le 19e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), placé sous le commandement du capitaine Lynx, a conduit avec succès, du 12 au 13 octobre 2025, une mission d’escorte sur l’axe Bogandé–Manni, dans la province de la Gnagna, région de la Sirba.

Plus d’une centaine de camions de ravitaillement, cars et autres véhicules ont été convoyés, à l’aller comme au retour, en toute sécurité. Au cours de la progression, les équipes du Génie militaire ont neutralisé cinq engins explosifs improvisés (EEI), déjouant ainsi de potentiels drames grâce à leur vigilance et leur expertise.

Leur professionnalisme et leur sens de l’innovation ont permis au convoi d’atteindre sa destination sans incident majeur. Les mécaniciens militaires ont également fait preuve d’une endurance remarquable, tractant plusieurs véhicules en panne avec leurs propres moyens afin d’assurer la cohésion et la fluidité du convoi.

Par ailleurs, plusieurs terroristes ont été neutralisés, trois motos récupérées et deux armes saisies au cours de l’opération. Cette mission, conduite avec efficacité et sang-froid, illustre la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) à garantir la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)