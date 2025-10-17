Chine – Burkina Faso : Un colloque à Ouagadougou pour repenser la démocratie et la révolution vers un développement souverain

Le Club des Jeunes pour la Promotion de la Coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a organisé, le jeudi 16 octobre 2025 à Ouagadougou, un colloque international autour du thème « La Démocratie à la Chinoise et la Révolution Progressiste et Populaire au Burkina Faso : Comment préserver un narratif historique indépendant et autonome pendant la révolution ».

Cette rencontre a réuni diplomates, chercheurs et responsables burkinabè pour réfléchir sur les voies d’un développement autonome, inspiré à la fois de l’expérience chinoise et du modèle révolutionnaire burkinabè.

Selon Assamadou Guirro, président du comité d’organisation, ce colloque se voulait un rendez-vous scientifique et intellectuel à un moment charnière de l’histoire nationale. Il a expliqué que le Burkina Faso est à un tournant décisif. « Ce cadre permet de débattre des questions liées à la démocratie chinoise et aux enjeux de notre révolution progressive et populaire », a-t-il fait savoir.

L’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a salué l’initiative, soulignant que son pays défend fermement la justice internationale et assume pleinement les responsabilités qui incombent à une grande puissance.

Il a insisté sur le fait que la Chine contemporaine, fidèle à ses principes socialistes, ne cherche pas à exporter un modèle idéologique, mais à partager son expérience de développement. S’adressant à la jeunesse, il a lancé un appel à l’engagement. « C’est dans le développement national et la coopération sino-burkinabè que vos talents pourront s’épanouir et que vos accomplissements prendront tout leur sens », a-t-il souligné.

Pour Abdoul Razahagou Dene, coordinateur général du CJPC-BF, l’événement s’inscrit dans la continuité des initiatives de l’association, notamment les ateliers sur la lutte contre le terrorisme et le Forum sur la coopération Chine–Afrique.

Il a rappelé que la démocratie chinoise et la révolution burkinabè partagent une même quête : celle de l’indépendance, de la dignité et de la souveraineté historique. « L’enjeu est de préserver un narratif autonome, penser par nous-mêmes, agir selon nos valeurs et construire nos nations sans subir d’injonctions extérieures », a-t-il déclaré.

Au-delà du débat idéologique, le colloque a permis d’ouvrir un espace de dialogue entre chercheurs, diplomates et jeunes, autour de la coopération Sud–Sud. Les échanges ont mis en lumière la volonté commune de renforcer les liens sino-burkinabè et d’impliquer davantage la jeunesse dans la modernisation nationale. Un engagement partagé pour bâtir un modèle de développement fondé sur la souveraineté, la solidarité et la confiance mutuelle.

Aurelle KIENDREBEOGO

