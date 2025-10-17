Chine – Burkina Faso : Un colloque à Ouagadougou pour repenser la démocratie et la révolution vers un développement souverain

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 12 minutes
0 2 minutes de lecture
publicite

Le Club des Jeunes pour la Promotion de la Coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a organisé, le jeudi 16 octobre 2025 à Ouagadougou, un colloque international autour du thème « La Démocratie à la Chinoise et la Révolution Progressiste et Populaire au Burkina Faso : Comment préserver un narratif historique indépendant et autonome pendant la révolution ». 

Cette rencontre a réuni diplomates, chercheurs et responsables burkinabè pour réfléchir sur les voies d’un développement autonome, inspiré à la fois de l’expérience chinoise et du modèle révolutionnaire burkinabè.

Selon Assamadou Guirro, président du comité d’organisation, ce colloque se voulait un rendez-vous scientifique et intellectuel à un moment charnière de l’histoire nationale. Il a expliqué que le Burkina Faso est à un tournant décisif. « Ce cadre permet de débattre des questions liées à la démocratie chinoise et aux enjeux de notre révolution progressive et populaire », a-t-il fait savoir.

Assamadou Guiro , président du comité d’organisation

L’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a salué l’initiative, soulignant que son pays défend fermement la justice internationale et assume pleinement les responsabilités qui incombent à une grande puissance.

Lire également👉Club des jeunes pour la promotion de la coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) : Une conférence pour amorcer son programme annuel 2024

Il a insisté sur le fait que la Chine contemporaine, fidèle à ses principes socialistes, ne cherche pas à exporter un modèle idéologique, mais à partager son expérience de développement. S’adressant à la jeunesse, il a lancé un appel à l’engagement.  « C’est dans le développement national et la coopération sino-burkinabè que vos talents pourront s’épanouir et que vos accomplissements prendront tout leur sens », a-t-il souligné.

Zaho Deyong Ambassadeur de la chine au Burkina

Pour Abdoul Razahagou Dene, coordinateur général du CJPC-BF, l’événement s’inscrit dans la continuité des initiatives de l’association, notamment les ateliers sur la lutte contre le terrorisme et le Forum sur la coopération Chine–Afrique.

Il a rappelé que la démocratie chinoise et la révolution burkinabè partagent une même quête : celle de l’indépendance, de la dignité et de la souveraineté historique. « L’enjeu est de préserver un narratif autonome, penser par nous-mêmes, agir selon nos valeurs et construire nos nations sans subir d’injonctions extérieures », a-t-il déclaré.

Au-delà du débat idéologique, le colloque a permis d’ouvrir un espace de dialogue entre chercheurs, diplomates et jeunes, autour de la coopération Sud–Sud. Les échanges ont mis en lumière la volonté commune de renforcer les liens sino-burkinabè et d’impliquer davantage la jeunesse dans la modernisation nationale. Un engagement partagé pour bâtir un modèle de développement fondé sur la souveraineté, la solidarité et la confiance mutuelle.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 12 minutes
0 2 minutes de lecture
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Nafissatou Beleme baptise « Innocence coupable », un plaidoyer éclairé pour l’émancipation des jeunes filles

il y a 14 minutes
Capitaine Ibrahim Traoré

Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 16 octobre 2025

il y a 13 heures

Communiqué | Championnat National d’Équitation 2025 : Le Rendez-vous des Passionnés de Sports Équestres au Burkina Faso

il y a 13 heures

2e Jeux de l’ACNOA Zone III de Basketball : Les Étalons en finale aux dépens du Togo

il y a 15 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page