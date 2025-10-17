Nafissatou Beleme baptise « Innocence coupable », un plaidoyer éclairé pour l’émancipation des jeunes filles

publicite

La scène littéraire burkinabè accueille l’entrée de Nafissatou Beleme dans l’univers romanesque. Le jeudi 16 octobre 2025 à Ouagadougou, la communicatrice, slameuse et désormais écrivaine a dédicacé son premier roman, « Innocence coupable ».

Diplômée en sciences de l’information et de la communication et figure montante du slam engagé (lauréate du concours OXFAM 2023 contre les VBG), Nafissatou Beleme met sa plume au service des causes sociales.

L’ouvrage « Innocence coupable » relate le parcours de Myriam, une jeune fille déterminée à s’arracher aux contraintes d’une société patriarcale, mais qui, en quête d’émancipation, se retrouve victime de sa propre naïveté.

« L’histoire derrière le titre, c’est souvent ces pièges dans lesquels nous tombons, à cause justement de la pureté de notre âme, de la naïveté, de l’innocence », a expliqué Nafissatou Beleme. Elle souligne que cette « innocence coupable » aurait pu être évitée par une meilleure éducation et instruction sur certains aspects de la vie.

Le roman, qu’elle décrit comme un « aboutissement » et une « victoire », est né d’un besoin de se libérer. « L’écriture, ça nous permet de nous libérer. On n’a pas toujours quelqu’un à qui se confier, et les oreilles attentives nous portent souvent des jugements », a-t-elle confié.

A travers l’oeuvre, l’auteure exhorte la société à avoir un regard bienveillant sur les enfants et à réévaluer les normes qui conduisent les femmes et les enfants à taire leurs souffrances. « Pour les jeunes filles, l’émancipation c’est bien, mais il faut la mener de façon éclairée» , a-t-elle indiqué.

Parmi les invités, Balkisa Sawadogo, responsable communication et médias à Oxfam, a rappelé le soutien de son organisation, dont la mission place la défense des droits des femmes au cœur de ses activités.

« Si vous avez remarqué les thèmes qu’elle évoque dans son roman, ce sont des questions qui touchent aux violences faites aux femmes et aux jeunes filles », a-t-elle déclaré. Elle a félicité l’auteure pour son dynamisme et son courage. « Elle a eu le courage d’écrire et de dénoncer. Ce sont des faits réels, vécus par certaines personnes »,a-t-elle félicité.

L’ecrivaine, Nafissatou Beleme a enfin encouragé les jeunes aspirants écrivains à se lancer. « S’ils se lancent, ils trouveront sûrement de l’aide en cours de route ». L’auteure prépare déjà son prochain ouvrage, un recueil de poèmes intitulé « Inchikia, mon espoir ».

