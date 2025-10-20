L’IDL et le ministère de la Santé s’attaquent aux cancers féminins dans la région du Nando

En collaboration avec le Ministère de la Santé, l’Initiative d’Aide au Développement Local (IDL) a entamé la 5e édition de sa campagne contre les cancers féminins. Lancée le samedi 18 octobre 2025, cette opération a permis d’informer, de sensibiliser et de dépister des centaines de femmes dans la région du Nando.

Au Burkina Faso, les cancers du sein et du col de l’utérus occupent respectivement la première et la deuxième place en termes de fréquence des cancers féminins, soit respectivement 55 et 21 % des cas.

Face à ces signaux d’alerte, il est urgent d’aborder de front la problématique des cancers féminins. L’Initiative d’Aide au Développement Local (IDL) en a d’ailleurs fait son cheval de bataille.



Chaque année, depuis cinq ans maintenant, des milliers de femmes sont sensibilisées et dépistées gracieusement. Une initiative qui porte de fruits d’année en année.

« Près de 25.000 enfants ont été vaccinés contre le HPV, et plus de deux mille cinq cents femmes ont été dépistées. Et c’est près de 30.000 personnes qui ont été sensibilisées. Pour dire que l’impact est positif pour cette campagne », a souligné Eva Francine Bayala, coordinatrice de l’initiative d’aide au développement local.

Premier défenseur des causes de santé publique, le Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, ministre de la santé, a patronné cette cérémonie. Connu pour son engagement à mettre fin à ses fléaux, il a salué de vives voix l’initiative.

Pour lui, cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision du gouvernement burkinabè de faire de la prévention et du dépistage précoce un pilier central de notre politique de santé publique.

Conformément au mois d’Octobre Rose, cette 5e édition s’est déroulée sous le thème « Pour elle, je porte le rose ». La campagne ambitionne de toucher 5 000 personnes et inclura, pour la première fois, les femmes en milieu carcéral.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24