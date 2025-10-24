SUNU Assurances lance la 4ᵉ édition de sa semaine commerciale à Banfora sous le thème de la résilience économique

SUNU Assurances Burkina a officiellement lancé, le jeudi 23 octobre 2025 à Banfora, la 4ᵉ édition de sa semaine commerciale placée sous le thème « Assurance, un outil d’aide à la résilience ». Après Bobo-Dioulasso, Koudougou et Fada N’Gourma, la ville de Banfora accueille à son tour cet événement destiné à rapprocher davantage la population du monde de l’assurance.

C’est dans une ambiance conviviale que SUNU Assurances Burkina a donné le coup d’envoi de la 4ᵉ édition de sa semaine commerciale, à travers un point de presse tenu le 23 octobre 2025 à Banfora.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du groupe d’intensifier la sensibilisation autour de la culture assurantielle et de présenter ses produits et services adaptés aux besoins des Burkinabè.

Selon Yéri Edith Traoré-Nignan, directrice du Business Développement de SUNU Assurances, cette édition vise à « rapprocher les populations de l’assurance et à leur montrer qu’elle n’est pas un luxe, mais une nécessité pour faire face aux imprévus de la vie ».

« Beaucoup pensent que l’assurance est réservée à une élite, alors qu’avec seulement 1 000 F, on peut déjà se protéger. L’assurance habitation, par exemple, couvre les incidents domestiques, les morsures d’animaux ou encore les accidents courants. Nous voulons éclairer les populations sur ces solutions et leur proposer des produits adaptés à leurs besoins », a-t-elle expliqué.

Cette semaine commerciale, a-t-elle ajouté, sera marquée par plusieurs activités à savoir une formation au profit des journalistes sur le traitement de l’information en assurance, un cross populaire, une compétition de montée de rônier, sport emblématique de la région, et un concert gratuit pour clôturer l’événement dans une ambiance festive.

Pour Djibril Kader Ouédraogo, directeur général adjoint de SUNU Assurances IARD Burkina Faso, cette initiative s’inscrit dans une démarche de vulgarisation et de pédagogie autour des questions assurantielles.

« Notre objectif premier, c’est de démythifier l’assurance. Nous voulons parler le langage du peuple, expliquer simplement ce que c’est, et montrer en quoi elle constitue un véritable outil financier pour se construire durablement », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la nécessité d’expliquer aux populations les risques du quotidien auxquels elles sont exposées.

« Lorsque je prends ma moto, je peux tomber ; lorsque j’ai un restaurant, un client peut avoir une indigestion. Ce sont des situations qui peuvent être couvertes par une assurance. Il faut que les gens comprennent cela », a-t-il souligné.

En lançant cette 4ᵉ édition à Banfora, SUNU Assurances confirme ainsi son engagement à promouvoir la résilience économique à travers une meilleure connaissance des produits d’assurance. L’événement se veut un cadre d’échanges, de proximité et d’éducation financière pour bâtir une société plus consciente et mieux préparée face aux aléas de la vie.