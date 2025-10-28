Boukary Zoungrana : De la ville aux champs, pour inspirer la jeunesse !

En réponse directe à l’appel du Président du Faso pour l’autosuffisance alimentaire, Boukary Zoungrana, figure respectée de la société civile, a officiellement lancé la récolte de son exploitation agricole située à Sankuissi, dans la commune rurale de Boudry dans le Ganzourgou, le 27 octobre 2025. L’action vise à encourager la jeunesse burkinabè à se tourner vers la terre.

Dès 8 heures ce lundi, jeunes et femmes étaient mobilisés pour entamer la récolte des 4,5 hectares cultivés, dont 3,5 hectares de maïs et 1 hectare de sorgho rouge (mil).

Malgré ses nombreuses responsabilités en milieu urbain, Boukary Zoungrana, communicateur au sein de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), a tenu à conserver un lien fort avec le secteur primaire. Son action se veut un catalyseur pour déconstruire la perception dévalorisante longtemps associée au métier d’agriculteur.

Interrogé sur les motivations de cette démarche, Boukary Zoungrana a exprimé une profonde gratitude envers les autorités. « Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au Président Ibrahim Traoré pour son soutien constant au développement du secteur primaire, notamment dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage », a-t-il expliqué.

Il a souligné que le changement de perception et les soutiens tangibles ont été déterminants. « Autrefois, être agriculteur était considéré comme un signe d’échec. Mais depuis l’arrivée du Président Traoré, il y a trois ans, le monde agricole et les éleveurs ont reçu un véritable soutien, ce qui nous a profondément motivés ».

L’homme d’action attribue le succès de cette saison à plusieurs facteurs clés, qui illustrent l’efficacité des politiques d’appui agricole. Il a notamment cité la mise à disposition, pour la première fois dans sa commune, de tracteurs subventionnés, ainsi que la facilité d’accès aux intrants.

« L’engrais, auparavant coûteux, a été subventionné et mis à notre disposition à 12 000 francs cette année, tandis que les semences de qualité ont contribué à de très bons rendements », a-t-il précisé.

L’exploitation, dont le maïs a été semé le 17 juillet 2025, s’attend à une récolte estimée à environ 250 sacs de 100 kg. Boukary Zoungrana insiste sur une approche de valorisation intégrale, car les grains seront utilisés pour l’alimentation et les tiges et feuilles comme fourrage pour l’élevage.

Regardant vers l’avenir, le promoteur ne compte pas s’arrêter là. « Après la récolte du maïs, nous poursuivrons nos activités en maraîcher-culture, profitant de la présence d’un forage sur le site pour diversifier nos cultures», a-t-il annoncé.

Boukary Zoungrana a lancé un appel à ses compatriotes. « Nous lançons un appel à tous les Burkinabè. Engageons-nous pleinement dans le travail sur notre terre, qui est riche et productive », a-t-il fait entendre.

Akim KY

Burkina 24