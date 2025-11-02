Ouagadougou : L’AIEEBEX soutient l’initiative Faso Mêbo

L’Association pour l’Intégration des Élèves et Étudiants Burkinabè venant de l’Extérieur (AIEEBEX) a organisé, le samedi 1er novembre 2025, une activité citoyenne de confection et de pose de pavés au quartier général de Faso Mêbo à Ouagadougou.  

‎Animés par un élan patriotique, les élèves et étudiants burkinabè revenus de l’étranger ont tenu à apporter leur contribution à l’embellissement de la capitale et à témoigner de leur engagement pour le développement du pays.

L’association pour l’Intégration des Elèves et Etudiants Burkinabè venant de l’Extérieur (AIEEBEX)

‎Selon Séverin Nana, Secrétaire général de l’AIEEBEX, cette activité s’inscrit dans une double dynamique.

‎« Nous avons jugé bon d’intégrer les nouveaux bacheliers, dont beaucoup découvrent le Burkina Faso pour la première fois. À travers cette initiative, nous souhaitons leur faire connaître l’esprit de Faso Mêbo, qui prône la participation de tous à la construction nationale », a-t-il déclaré.

Severin Nana Secrétaire général de L’association pour l’Intégration des Elèves et Etudiants Burkinabè venant de l’Extérieur (AIEEBEX)

‎Créée en 2003, l’AIEEBEX œuvre à faciliter l’intégration sociale, académique et culturelle des élèves et étudiants burkinabè venant de l’extérieur pour poursuivre leurs études au pays. Par cette action, elle réaffirme son attachement aux valeurs de patriotisme, de solidarité et de développement collectif.

