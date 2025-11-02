Présidentielle en Côte d’Ivoire : La CEDEAO salue le climat apaisé et félicite le peuple ivoirien

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adressé ses félicitations au peuple ivoirien pour le déroulement pacifique de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. Dans un communiqué officiel publié depuis Abuja, l’organisation sous-régionale salue « la maturité et le patriotisme » du peuple ainsi que de la classe politique ivoirienne.

En attendant la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, la CEDEAO invite l’ensemble des acteurs politiques à respecter la loi et à régler tout différend par les voies légales, privilégiant ainsi le dialogue et la voie institutionnelle.

L’organisation régionale exhorte par ailleurs le peuple ivoirien à maintenir le même esprit de civisme et de paix à l’occasion des prochaines élections législatives, afin de consolider davantage les acquis démocratiques.

La CEDEAO réaffirme son engagement pour la stabilité régionale

Tout en félicitant la Côte d’Ivoire pour cette étape électorale réussie, la CEDEAO réaffirme sa détermination à préserver la paix et la sécurité dans le pays et dans l’ensemble de la région.

L’institution communautaire promet de soutenir tous les efforts visant à renforcer la démocratie et l’État de droit dans l’espace ouest-africain.