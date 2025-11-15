Bureau national des grands projets du Burkina Faso (BN-GPB) : ‎Le nouveau Directeur exécutif installé dans ses fonctions

Partage

Le Ministre Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a procédé ce vendredi 14 novembre 2025, à l’installation du nouveau Directeur exécutif du Bureau national des grands projets du Burkina Faso (BN-GPB), le Pr Hamidou SAWADOGO.

‎Maître de conférences et agrégé en économie, Pr Hamidou SAWADOGO succède à Wendpanga Bruno COMPAORÉ, qui a dirigé le BN-GPB pendant près de deux ans. ‎Le Ministre Directeur de cabinet a félicité le nouveau Directeur exécutif et a souligné les attentes des Burkinabè en matière de développement.

« Aujourd’hui, nous sommes des Burkinabè qui avons un désir ardent du développement », déclare-t-il. Il a ainsi invité Pr SAWADOGO à s’engager pleinement dans ses fonctions et à être passionné par des projets ambitieux, guidé par les aspirations profondes du Peuple.

‎Dans son discours, Pr Hamidou SAWADOGO a exprimé sa gratitude au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour la confiance placée en lui. Il a reconnu l’importance de sa mission, soulignant le rôle stratégique du BN-GPB dans la transformation du pays.

‎Avec l’ambition de bâtir, avec son équipe, une institution « forte, crédible et performante au service du développement national », Pr SAWADOGO a promis d’exercer ses fonctions avec « intégrité, détermination et patriotisme », dans le respect des valeurs de la Révolution Progressiste Populaire et des orientations du Gouvernement.

En transmettant le flambeau, ‎le Directeur exécutif sortant, Wendpanga Bruno COMPAORÉ, se dit certain que son successeur œuvrera pour le progrès du Burkina Faso et le mieux-être des populations. Le Ministre Directeur de cabinet, Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, a également salué le mérite de M. COMPAORÉ, louant sa passion et son engagement dans la conduite des dossiers du BN-GPB.

‎Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso