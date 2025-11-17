Culture et Cohésion Sociale : La 4e édition des Journées Koromba à Ouagadougou se tiendra les 29 et 30 novembre

Le Musée National du Burkina Faso accueillera les 29 et 30 novembre 2025 la 4e édition des Journées Koromba à Ouagadougou (JKO). Cet événement, initié en 2019, s’impose comme un rendez-vous important pour la promotion et la valorisation du peuple Koromba, une communauté autochtone ancienne, principalement établie dans la zone Nord et le Sahel du Burkina Faso.

La conférence de presse tenue le samedi 15 novembre a permis aux organisateurs de détailler les grandes lignes de la la 4e édition des Journées Koromba à Ouagadougou. Abdoulaziz Kompé, Commissaire général de la Journée Koromba à Ouaga, a rappelé la genèse de l’initiative. « L’initiative est née depuis 2019 sur la base d’un constat que c’est une communauté qui a besoin de se faire voir, de faire voir ses richesses culturelles », a-t-il expliqué.

Après deux années d’interruption, cette 4e édition revient avec l’objectif de faire connaître les Koromba, leur culture et leurs valeurs. Abdoulaziz Kompé a insisté sur l’identité propre de cette communauté, souvent perçue à tort comme une simple extension des Peuls ou des Mossi. « Les Koromba c’est un peuple autochtone. Mais en réalité c’est une communauté à part entière avec sa langue, ses valeurs et sa culture », a-t-il souligné.

Les journées seront l’occasion de plonger au cœur de la diversité culturelle Koromba. Le programme prévoit des démonstrations d’artistes traditionnels qui montreront comment les Koromba dansent et chantent. Un accent particulier sera mis sur la gastronomie avec une exposition des mets locaux au Musée national.

« Nous allons aussi présenter les mets traditionnels Koromba. Tout ça ce sont des valeurs que nous voulons mettre en lumière. Je peux préciser un plat que je sais que vous n’avez jamais encore vu. C’est fait à base de farine, de petits mil avec des sauces », a-t-il détaillé.

Ces présentations visent à dissiper les idées reçues et à célébrer la richesse unique de la culture Koromba. Au-delà de la fête et de la culture, cette édition aborde une thématique directement liée aux défis sécuritaires actuels du Burkina Faso. Le choix du thème est une réponse directe à la situation d’une partie du peuple Koromba, fortement impacté par la crise.

« Le choix du thème est relatif à la réalité que vit le Burkina Faso depuis un certain moment. Cette réalité affecte essentiellement le peuple Koromba. Aujourd’hui il y a beaucoup de localités Koromba qui n’existent plus. Tout le monde est obligé de migrer vers des destinations un peu plus sûres», a expliqué le Commissaire Général.

Les organisateurs espèrent que le débat autour de ce thème permettra d’aborder la question des déplacements forcés et d’examiner les moyens pour assurer un retour certain et sécurisé des populations. « Nous faisons un appel à l’endroit des fils et filles Koromba et toute la communauté Burkinabé à participer à ces journées parce que c’est une découverte», a lancé Abdoulaziz Kompé.

Il souligne que l’événement s’inscrit dans un cadre plus large de cohésion sociale et de fraternité entre toutes les communautés burkinabè. Le public est donc invité en grand nombre à ces journées.

Akim KY

Burkina 24