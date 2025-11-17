La tribune OPEN-MIC de Toastmasters : Un succès à Ouagadougou pour vaincre le stress oratoire

Partage

La Division B et E du District 130 de Toastmasters International (Burkina Faso) a marqué un temps fort en organisant sa toute première tribune OPEN-MIC le samedi 15 novembre 2025 à Ouagadougou. Cet événement a servi de cérémonie de clôture pour la première cohorte du programme, qui a vu15 leaders accomplir avec succès six semaines intensives de formation.

C’est fort du constat que de nombreux Toastmasters éprouvent des difficultés à exprimer pleinement leur talent, souvent paralysés par le stress, le trac et d’autres inhibitions, que la Division B et E du District 130 de Toastmasters a pris l’initiative de lancer ce programme ciblé.

L’objectif principal de cette formation intensive de six semaines était de pallier ces problématiques d’appréhension en public, tout en renforçant de manière significative les compétences oratoires et de leadership des membres. En clair, l’ambition de ce programme était de transformer chaque participant en un orateur accompli et confiant, capable de s’exprimer avec aisance et impact, quelles que soient les circonstances.

L’OPEN-MIC a ainsi offert à ces nouveaux diplômés l’opportunité d’appliquer publiquement les techniques acquises, prouvant ainsi leur transformation en communicants plus éloquents et en leaders plus affirmés.

« On est parti du fait qu’il y a beaucoup de Toastmasters qui étaient dans nos différents clubs qui manquaient de certaines bases, notamment la structuration des discours, la posture, la gestuelle et la gestion du trac. Et on s’est rendu compte qu’au fil du temps, ils avancent dans leurs parcours il y avait l’essentiel qui manquait dans leur manière de s’exprimer en public.

Donc il était important pour nous de revenir sur ces fondamentaux afin de leur permettre de pouvoir acquérir des notions qui allaient les permettre d’être mieux inspirés lorsqu’ils allaient prendre la parole, d’où la naissance du Open Mic », a détaillé Faousiatou Siemdé/Somé, directrice de la Division B du district 130 au Burkina Faso.

Ainsi dit, la formation a adopté une approche holistique, allant bien au-delà des fondamentaux de l’expression orale pour aborder des aspects plus stratégiques et percutants de la communication. Les participants ont été formés à la maîtrise d’outils essentiels, notamment, l’art de la persuasion, l’impact des mots, le charisme et la présence, les discours de compétition…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24