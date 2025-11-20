Faso Dan Fani et Koko Dunda : Désormais obligatoires pour les hôtes et hôtesses lors des cérémonies officielles

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) a rappelé, dans un communiqué daté du 20 novembre 2025, l’importance de promouvoir les valeurs identitaires nationales conformément au décret n°2023-0647/PRES-TRANS/PM/MEFP/MDICAPME du 2 juin 2023 et à l’arrêté n°2023-455/MCCAT/CAB du 2 novembre 2023. Ces textes consacrent le Faso Dan Fani, le Koko Dunda et les autres tissus traditionnels comme symboles de dignité, de créativité et d’unité nationale.

Le ministère invite ainsi les agences d’hôtes et d’hôtesses intervenant lors des cérémonies officielles à privilégier le port de ces tissus burkinabè, gages d’élégance et d’affirmation culturelle. Les tenues portées doivent être décentes, sobres et professionnelles, traduisant le respect dû aux institutions de la République et aux personnalités présentes.

Le MCCAT prévient que tout manquement aux exigences prescrites entraînera l’interdiction d’accès ou l’expulsion des contrevenants des sites officiels, ainsi que d’éventuelles sanctions administratives ou disciplinaires.

Le ministère encourage également l’adoption de coiffures traditionnelles burkinabè, considérées comme des éléments distinctifs contribuant à la valorisation de l’identité culturelle nationale et au sentiment d’appartenance.

Le communiqué souligne enfin l’importance de la collaboration des agences concernées afin de promouvoir les valeurs burkinabè à travers le patrimoine vestimentaire et capillaire, symboles de fierté et d’unité nationale.