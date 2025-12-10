11-Décembre : Le Président du Faso salue une « offensive audacieuse » et appelle à une transformation économique majeure

Dans un message solennel adressé à la Nation, ce 10 décembre 2025, à l’occasion du 11-Décembre, fête de l’indépendance, le Président du Faso a félicité les forces combattantes pour les avancées majeures enregistrées dans la reconquête du territoire national. Il a salué les résultats de « l’offensive audacieuse » lancée il y a plus d’un an, confirmant que plusieurs zones autrefois considérées comme des bastions terroristes ont été reprises en seulement un mois.

Selon le Chef de l’État, toutes les poches de résistance ennemies ont été « écrasées », et les opérations se sont déroulées sans aucune perte en vie humaine du côté des forces nationales, mis à part « quelques blessés légers ».

Le Président a réaffirmé que le Burkina Faso est devenu une « vitrine » et un « modèle » attentivement observé, engagé dans une « révolution progressiste populaire » que le pays n’a « pas le choix que de réussir ». Il a insisté sur l’impératif d’atteindre une souveraineté totale, intégrant notamment une industrialisation accélérée.

Appelant les opérateurs économiques à « changer de logiciel », il a exhorté au développement d’unités de transformation locale afin de créer de l’emploi et de faire du Burkina Faso un exportateur de produits finis.

Le Chef de l’État a également évoqué des avancées dans les secteurs industriel, civil comme militaire, sanitaire et sécuritaire. S’adressant aux éléments armés qui occupaient le territoire, il a été catégorique : ils sont désormais en fuite et n’ont plus que deux options, « fuir le Burkina Faso ou mourir ».

Il a enfin rappelé que la lutte contre l’impérialisme et le néocolonialisme demeure quotidienne, et que le modèle burkinabè doit inspirer d’autres peuples africains en quête de liberté, de dignité et de prospérité.