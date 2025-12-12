Pèlerinage Burkina Faso 2026 : L’Abbé François de Sales Naré dévoile la marche spirituelle vers Koupéla

publicite

L’Abbé François de Sales Naré a confirmé le lancement de la deuxième édition de son grand pèlerinage national prévu pour janvier 2026. L’itinéraire complet de cette « Marche vers les Sources de la Foi » a été officiellement dévoilé à la presse à Ouagadougou le jeudi 11 décembre 2025.

‎‎Dix ans après sa première édition en 2016, ce nouveau pèlerinage est bien plus qu’une simple marche. Selon l’Abbé Naré, il s’agit d’un véritable chemin de conversion et d’un retour aux sources de la foi burkinabè.

‎‎A cet effet, le pèlerinage vise un double objectif fondamental à savoir faire connaître les sources de la foi catholique au Moogho et passer le flambeau et soutenir l’œuvre de l’Agence Sainte Rita qui est partenaire de ce pèlerinage.

‎‎« C’est une opportunité unique pour les participants de renouveler leur engagement et d’offrir un témoignage vivant de l’amour de Dieu. Ce pèlerinage est ouvert à toute personne. La participation est libre », a-t-il précisé.

‎‎L’abbé François de Sales Naré a souligné que le parcours spirituel de cette année se déroulera en deux étapes stratégiques, conçues pour permettre une participation plus large grâce à des pauses planifiées.

A l’en croire, la première étape va concerner des lieux emblématiques à Ouagadougou tels que la Cathédrale, la Maison du Peuple, le Lycée Philippe Zinda Kaboré, la Gendarmerie, l’hôpital Yalgado Ouédraogo, la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO) et Notre Dame de Fatima de Dassasgho avec des séances de prières prévues à chaque arrêt.

‎‎Concernant, la deuxième étape, l’abbé François de Sales Naré a notifié qu’elle se fera sur les traces de l’Évangélisation. Ainsi donc, la marche se poursuivra ensuite de Dassasgho vers les villes comme Linonghin, Koubri, Mogtédo, Zorgho et Koupéla lieu de la grande célébration.

‎‎Profitant de l’annonce du pèlerinage, l’Abbé François de Sales Naré a également présenté et dédicacé son nouvel ouvrage intitulé « Les sources de la foi catholique du Moogho à la nouvelle évangélisation du Burkina Faso ».

‎‎Ce livre de sept chapitres est une ressource précieuse, abordant l’histoire de l’évangélisation, l’importance des pèlerinages, les congrégations autochtones et les fondements de l’Église.

‎‎L’ouvrage est disponible au prix de 2 000 FCFA et peut être acheté à la Librairie Jeunesse d’Afrique, à l’Aumônerie Saint Paul VI et à la Maison Saint Jean Marie Vianney.

‎‎Aminata Catherine SANOU

‎Burkina 24