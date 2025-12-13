CHU-YO : 35 pensionnés salués pour leurs vies au service des autres

publicite

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo a honoré le dévouement de 35 de ses agents lors d’une cérémonie de reconnaissance le vendredi 12 décembre 2025 à Ouagadougou. Ces professionnels, représentant la diversité des corps de métiers de l’hôpital, ferment le chapitre de leur carrière après des années consacrées au service des patients.

La liste des futurs pensionnés témoigne de la diversité des corps de métiers au sein de l’établissement. Au total, 35 professionnels de la santé et du soutien ont été célébrés.

Il s’agit notamment de cinq médecins spécialistes dont un psychiatre, un neurochirurgien, deux ophtalmologues et un radiologue, treize attachés de santé, onze garçons et filles de salle, ainsi que deux infirmiers, une couturière, un manœuvre, un psychologue et un technologiste biomédical.

Dans son allocution, la Directrice des Ressources Humaines, Aïda Dala/Ouédraogo a tenu à saluer les retraités. Elle a souligné l’ampleur de leur engagement en ces termes « Merci à vous chers collègues, pour avoir non seulement consacré une grande partie de votre carrière, mais aussi une partie de vous-mêmes au CHU-Yalgado OUEDRAOGO.

Votre dévouement, votre expertise et votre sens de l’équipe ont contribué à bâtir ce que nous sommes aujourd’hui. Après avoir soigné tant de patients, il est temps de prendre soin de vous ! Votre nouvelle prescription c’est : siestes à volonté et zéro contrainte à prendre tous les jours sans modération ! »

Le Directeur Général du CHU-YO, Ousmane Néré a pris la parole pour magnifier le mérite de ces aînés, honorant selon lui, des femmes et des hommes qui ont consacré leur vie au service de la santé, au soulagement de la douleur et à la sauvegarde de vies humaines.

Le DG a rappelé le sens profond de leur vocation, déclarant que « Vous avez porté le serment d’Hippocrate avec dignité, en mettant vos connaissances et votre humanité au service de la société…

Vous avez été les gardiens de la compassion, vous avez été les visages rassurants dans les couloirs des hôpitaux, vous avez été les mains qui soignent et vous avez été les cœurs qui réconfortent. Votre patience et votre dévouement resteront gravés dans nos mémoires et dans l’âme de ceux à qui vous avez fait renaitre l’espoir », a t’il déclaré.

Soulignant l’importance de leur legs, le DG a affirmé qu’ils peuvent aller à la retraite tranquillement car ils ont formé des générations de jeunes professionnels en transmettant leurs savoirs et leurs valeurs.

« Soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers de ce que vous avez été pendant toutes ces années à nos cotés et aux cotés des malades. Nous nous ferons le devoir de poursuivre vos œuvres, d’entretenir le flambeau que vous nous légués. Vous incarnez des modèles et votre carrière est un exemple vivant de ce que signifie servir l’humanité », a rappelé avec force Ousmane Néré.

Émus et honorés, les futurs pensionnés ont exprimé leur immense joie face à cette reconnaissance de leurs longues années de service au sein de l’établissement. En réponse à tous ces hommages, ils ont tenu à préciser qu’ils restaient disponibles et disposés à venir en aide au CHU-YO lorsque le besoin se fera sentir.

