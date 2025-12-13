Burkina Faso : La balance commerciale repasse dans le vert en 2024, grâce au dynamisme du secteur aurifère

L’année 2024 a marqué une évolution notable des comptes extérieurs du Burkina Faso, avec une inversion spectaculaire de sa balance commerciale. Alors que l’économie nationale accélérait son taux de croissance à 4,8 % (contre 3,0 % en 2023), les échanges de biens et services ont permis une atténuation du déficit global du compte des transactions courantes, qui est passé de 617,0 milliards de FCFA en 2023 à 556,8 milliards de FCFA en 2024, représentant 4,0 % du PIB.

L’élément le plus marquant est le basculement de la balance des biens d’un déficit de 56,7 milliards de FCFA en 2023 à un excédent de 178,6 milliards de FCFA en 2024.

Cette performance s’est traduite par une amélioration du taux de couverture des importations par les exportations, qui a atteint 105,1 %, soit une progression de 6,8 points de pourcentage. Le Burkina Faso a ainsi été en mesure de financer l’ensemble de ses achats de biens à l’étranger grâce à ses recettes d’exportation.

La hausse de la valeur des exportations (+15,6 %, à 3 708,3 milliards de FCFA) a été plus forte que celle des importations (+8,1 %, à 3 529,7 milliards de FCFA).

L’or, moteur de la croissance des exportations

La croissance des exportations a été principalement impulsée par les produits miniers (en hausse de 505,6 milliards de FCFA) et les produits agricoles (+39,2 milliards de FCFA). L’or non monétaire a conservé sa position dominante, représentant 78,6 % de la valeur totale des exportations. La valeur des exportations d’or a grimpé de 32,1 % en 2024. Cette progression est le résultat de la combinaison d’un net raffermissement du prix de vente international de l’or (+16,9 %) et d’une augmentation des quantités expédiées (+13,0 %).

Le coton fibre, deuxième produit exporté, a également enregistré une reprise modérée, avec une valorisation de 203,4 milliards de FCFA, en hausse de 32,2 % par rapport à 2023, grâce à une augmentation du volume expédié.

Du côté des importations, l’augmentation de la facture est due principalement aux produits énergétiques, dont les approvisionnements ont augmenté de 153,7 milliards de FCFA. Les produits énergétiques constituent la composante principale des importations (37,9 % du total). Les biens d’équipement ont pris la deuxième place des produits les plus importés (18,9 % du total).

L’Europe demeure la principale destination des exportations burkinabè (55,2 %). La Suisse est le partenaire avec lequel le Burkina Faso réalise son plus important excédent commercial bilatéral (1 915,8 milliards de FCFA), en raison de son statut de principal acheteur d’or. L’Asie est devenue la deuxième destination (26,7 %), en dépassant l’Afrique. Les Émirats Arabes Unis ont enregistré le deuxième excédent le plus important (857,3 milliards de FCFA).

Cependant, le Burkina Faso a creusé ses déficits commerciaux bilatéraux avec ses principaux fournisseurs. Le déficit le plus important est enregistré avec la Côte d’Ivoire (624,9 milliards de FCFA), notamment en raison des achats accrus de produits énergétiques. Viennent ensuite la Chine (500,9 milliards de FCFA, biens d’équipement) et la Russie (378,8 milliards de FCFA, produits pétroliers et matériel).

Malgré l’inversion de la balance commerciale, des déficits structurels se sont aggravés.

Concernant le compte des services, le déficit s’est légèrement creusé à 510,5 milliards de FCFA, principalement en raison de l’augmentation des coûts des services de transport, notamment le fret, impacté par les perturbations des voies navigables mondiales.

Pour le compte de revenu primaire, le déficit s’est accentué pour atteindre 691,6 milliards de FCFA (contre 544,4 milliards en 2023). Cette dégradation est attribuable à la progression des paiements nets de revenus aux non-résidents, en particulier les dividendes versés par les sociétés minières (462,9 milliards de FCFA, en hausse de 38,3 %), stimulées par les prix élevés de l’or.

Globalement, les opérations financières se sont soldées par des entrées nettes de capitaux significatives de 777,8 milliards de FCFA. Cette inversion, par rapport aux entrées nettes de 11,1 milliards de FCFA en 2023, a permis au solde global de la balance des paiements de s’établir à un excédent de 455,5 milliards de FCFA.

La Position Extérieure Globale (PEG) du Burkina Faso reste toutefois débitrice, s’aggravant à -5 778,9 milliards de FCFA à la fin de 2024, en raison d’un accroissement du stock des passifs financiers.

