Communiqué | Faso Loto 5/90 –« Welhy »-Tirage – Vendredi 12 Décembre 2025

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Moins d’une minute
publicite
Partage
🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Welhy »
📅 Résultats du Tirage – Vendredi 12 Décembre 2025
🎟️ Tirage N° 2025/148
Les numéros gagnants sont : 51– 81– 11– 83– 57🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 3 heures
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Annonce | 5e Journée du Fournisseur Minier du Burkina Faso : Les inscriptions sont toujours ouvertes !

il y a 21 heures

Communiqué | Lonab : Report Ordre 4 +1 du Vendredi 12 décembre 2025

il y a 2 jours

Communiqué | Burkina Faso : le CBRTR organise un atelier sur les réformes du transport routier le 13 décembre 2025

il y a 2 jours

BUTEC clôture avec succès le financement du projet d’urgence de deux centrales thermiques de 50 MW au Burkina Faso

il y a 3 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page