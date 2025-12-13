Communiqué | Faso Loto 5/90 –« Welhy »-Tirage – Vendredi 12 Décembre 2025
TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Welhy »
Résultats du Tirage – Vendredi 12 Décembre 2025
Tirage N° 2025/148
Les numéros gagnants sont : 51– 81– 11– 83– 57
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
