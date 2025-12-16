Tribune | De l’expérience chinoise de réduction de la pauvreté à la coopération sino-africaine : Explorer une nouvelle voie pour la gouvernance mondiale

Ceci est un écrit de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso, ZHAO Deyong, transmis à notre Rédaction.

La pauvreté constitue un défi commun auquel est confronté l’ensemble de la communauté internationale. L’éradication de la pauvreté demeure un rêve partagé par tous les peuples. Avec une population de 1,4 milliard d’habitants, la Chine, en tant que le plus grand pays en développement au monde, a longtemps été confrontée à des problèmes de pauvreté d’une ampleur exceptionnelle, rendant leur gouvernance particulièrement difficile. Depuis plus d’un siècle, le Parti Communiste Chinois (PCC) unit et conduit le peuple chinois avec une conviction ferme et une volonté inébranlable dans la lutte contre la pauvreté.

En s’appuyant sur la réalité nationale, en menant des explorations actives et en faisant preuve de courage dans la pratique, la Chine a remporté la plus grande bataille de réduction de la pauvreté de l’histoire de l’humanité en termes d’envergure, d’intensité et de résultats, accomplissant la tâche historique d’élimination de la pauvreté absolue. Ce processus a permis de tracer une voie chinoise de réduction de la pauvreté et de former une théorie chinoise de lutte contre la pauvreté.

En 1949, lors de la fondation de la République populaire de Chine, le pays figurait parmi les États ayant le taux de pauvreté le plus élevé au monde. Le revenu national par habitant n’était que de 27 dollars, soit les deux tiers de la moyenne des pays asiatiques (44 dollars).

Depuis la réforme et l’ouverture en 1978, 770 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté selon le seuil international de la Banque mondiale, représentant plus de 70 % des personnes sorties de la pauvreté dans le monde durant la même période.

En 2021, après l’annonce de l’élimination totale de la pauvreté absolue, la Chine a établi une période transitoire de cinq ans afin de consolider les résultats, de les intégrer à la revitalisation intégrale des zones rurales et de garantir qu’aucun retour massif à la pauvreté ne survienne. Cette expérience a apporté une contribution précieuse à la cause mondiale de la réduction de la pauvreté.

Pourquoi la « solution chinoise » est-elle efficace ?

— Adhésion au leadership du Parti communiste chinois et mobilisation des atouts institutionnels pour concentrer les forces sur les grandes tâches

Le leadership du Parti communiste chinois place toujours les intérêts du peuple au premier plan. Il garantit la continuité des politiques de réduction de la pauvreté, clarifie les responsabilités des autorités à tous les niveaux, du centre aux échelons de base, et mobilise efficacement l’ensemble du Parti, du peuple et des forces sociales pour mener une lutte collective contre la pauvreté. Durant la période, plus de trois millions de premiers secrétaires et de cadres ont été déployés dans les villages à travers le pays. Ils ont travaillé conjointement avec près de deux millions de cadres des communes, ainsi que plusieurs millions de cadres villageois. À titre d’exemple, dans le cadre de la coopération entre l’Est et l’Ouest de la Chine, entre 2021 et 2024, un total de 92,35 milliards de yuans de fonds d’aide ont été alloués ; 4,34 millions de travailleurs ruraux ont bénéficié d’un appui à l’emploi ; des produits agricoles ont été écoulés pour une valeur de 422,2 milliards de yuans ; et des dons matériels ou financiers d’un montant de 150 millions de yuans ont été mobilisés.

— Application de stratégies ciblées et élimination des racines de la pauvreté par le développement

La Chine considère le développement comme l’approche fondamentale, avec une identification précise de la pauvreté comme condition préalable. Nous formulons scientifiquement des normes de pauvreté et mettons en place un système d’information et des mesures adaptées aux conditions locales. En développant des industries caractéristiques dans les régions pauvres, en renforçant leurs capacités productives et en guidant les populations vers des activités adaptées aux réalités locales, la Chine a progressivement éliminé les causes structurelles de la pauvreté.

De 2021 à 2024, les 832 anciens districts pauvres ont chacun développé deux à trois secteurs industriels principaux, formant ainsi des sources de revenus stables et durables. Le revenu disponible des agriculteurs dans ces régions a enregistré, quatre années consécutives, un taux de croissance supérieur à la moyenne nationale, renforçant solidement la barrière contre tout retour à la pauvreté.

— Mobilisation de l’initiative, de la créativité et de la motivation interne des populations

La Chine attache une grande importance à la mobilisation de la motivation interne des populations. Nous nous efforçons de transformer les aspirations de la population à une vie meilleure en une puissante force motrice pour sortir de la pauvreté et s’enrichir, en combinant l’assistance matérielle avec un soutien moral et intellectuel, afin que les personnes défavorisées aient non seulement la volonté, mais aussi les moyens de sortir de la pauvreté et de prospérer.

Nous renforçons continuellement la formation professionnelle et les investissements éducatifs dans les régions défavorisées, afin d’améliorer les compétences de base de la population pauvre pour développer la production, le travail salarié et les activités commerciales.

En optimisant les méthodes de réduction de la pauvreté et en établissant des mécanismes d’incitation positifs, nous privilégions des approches telles que les subventions au travail et les projets de travaux publics, encourageant ainsi les personnes défavorisées à créer leur bonheur par leur propre travail.

Mettre en œuvre l’Initiative pour le développement mondial et soutenir les efforts du Burkina Faso dans la réduction de la pauvreté

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies a placé « l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde » en tête de ses objectifs. L’Initiative pour le développement mondial, proposée par le président Xi Jinping, a fait de la réduction de la pauvreté l’un de ses domaines prioritaires.

Elle répond aux attentes de la communauté internationale et à l’aspiration commune des peuples du monde à une vie meilleure. En tant que le plus grand pays en développement, la Chine, tout en œuvrant à éliminer sa propre pauvreté, est disposée à partager son expérience avec le Burkina Faso et l’ensemble des pays du monde, à renforcer la coopération pragmatique et à contribuer à la construction d’un monde à l’abri de la pauvreté et orienté vers un développement partagé.

Ces dernières années, la Chine, fidèle au principe de « Apprendre à autrui comment pêcher au lieu de lui donner du poisson », soutient le Burkina Faso dans l’exploration d’une voie de développement indépendante et adaptée à sa réalité nationale, à travers la formation, le transfert technologique et le renforcement des capacités.

— Coopération dans le domaine de la santé

L’hôpital de Pala sera remis au Burkina Faso à la fin de l’année 2025 et deviendra l’un des établissements hospitaliers les plus complets et les mieux équipés du pays. En octobre 2024, les gouvernements des deux pays ont mis en place un mécanisme de coopération entre hôpitaux partenaires afin de contribuer à l’amélioration qualitative des services spécialisés.

Depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2018, la Chine a envoyé sept missions médicales au Burkina Faso, offrant gratuitement consultations, diagnostics et services médicaux à la population.

— Coopération dans le domaine agricole

Le troisième projet d’assistance technique agricole progresse de manière satisfaisante au Burkina Faso. Plus de 2 400 hectares de bas-fonds ont été aménagés ; dix ouvrages hydrauliques de petite taille ont été construits ; 6 841 participants ont bénéficié d’une formation en techniques agricoles ; trois nouvelles variétés de riz hybride ont été homologuées par les autorités burkinabè, avec des rendements pouvant atteindre neuf tonnes par hectare, améliorant ainsi la capacité d’autosuffisance alimentaire du pays.

— Coopération dans le domaine des échanges humains

Entre 2024 et 2025, plus de 1 200 fonctionnaires burkinabè ont été invités à participer à des séminaires en Chine dans les domaines de l’agriculture, de l’éducation, de l’énergie, de la santé et d’autres. Ces programmes ont contribué à renforcer durablement les capacités du Burkina Faso en matière de développement économique et social.

À l’avenir, la Chine continuera d’adhérer au principe de sincérité, de résultat effectif, d’amitié et de bonne foi envers l’Afrique. En s’appuyant sur les « Dix actions de partenariat sur la modernisation », elle approfondira sans relâche les échanges et la coopération avec le Burkina Faso dans le domaine de la réduction de la pauvreté, mettra en œuvre davantage de projets de coopération pour le développement, afin de mieux bénéficier au bien-être des peuples des deux pays.

Ensemble, nous construirons une communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle, contribuerons à réduire les écarts Nord-Sud, à combler le fossé du développement et à promouvoir un développement inclusif, pour œuvrer de concert à édifier une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, sans pauvreté et vouée au développement commun.

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Burkina Faso

ZHAO Deyong