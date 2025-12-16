Vivo Energy Burkina présente sa gamme de produits au 4e Salon international de l’automobile du Faso

Au 4e Salon International de l’Automobile du Faso (SIAF), plusieurs exposants sont présents. Au nombre de ceux-ci, Vivo Energy Burkina, société de distribution et de commercialisation des produits et services de la marque Shell au Burkina Faso. Elle y est présente depuis le 11 décembre 2025 afin d’être en contact avec ses partenaires, ses clients et pour faire davantage découvrir sa gamme de produits et ses innovations.

Pour Vivo Energy Burkina, participer au Salon International de l’Automobile du Faso (SIAF) 2025 s’impose comme une évidence et un rendez-vous à ne pas manquer.

Reine Pélagie OUOBA/ZOUBGA, Marketing & Communications Manager, a rappelé que la société, détentrice de la marque Shell au Burkina Faso, dans une démarche naturelle se devait d’y prendre part.

« Il était important qu’on soit là ; qu’on puisse véritablement marquer notre soutien pour l’initiative locale, mais aussi en tant que leader mondial dans le domaine des lubrifiants depuis dix-huit (18) années consécutives, et pionnier pour le lancement des carburants additivés sur le marché burkinabè », a-t-elle déclaré.

Pour sa participation à ce salon, Vivo Energy Burkina met en avant ses gammes de produits destinées aux véhicules. « La gamme HELIX, conçue pour les voitures particulières ou véhicules personnels, se décline en plusieurs modèles adaptés aux besoins spécifiques de chaque type de véhicule.

Nous proposons également la gamme RIMULA, dédiée aux besoins des véhicules poids lourds », a-t-elle précisé. En plus des lubrifiants Shell, Reine Pélagie OUOBA/ZOUBGA a présenté la gamme Shell FuelSave, le carburant additivé Shell disponible sur le marché burkinabè depuis plusieurs années.

Selon la Directrice Marketing & Communications, les produits de Vivo Energy Burkina, sont des produits améliorés en termes de qualité et l’expertise Shell est mondialement reconnue.

« Nos lubrifiants de marque Shell ont été conçus avec une technologie améliorée pour offrir une meilleure performance aux moteurs des véhicules de type personnel ainsi qu’aux moteurs des gros porteurs. Quant au carburant additivé, il nettoie, protège et permet de réaliser des économies en termes de consommation », a-t-elle avancé.

S’agissant du rapport coût et qualité, Mme Ouoba a rassuré que les produits Shell sont les meilleurs sur le marché burkinabè. « Chez Vivo Energy, avec les produits Shell, nous mettons l’accent sur la qualité. L’utilisation des lubrifiants et carburants de marque Shell, c’est la garantie d’un meilleur rapport qualité / Prix, l’entretien de votre moteur pour une performance optimale, et aussi cela vous préserve de certaines pannes », a-t-elle expliqué.

Vivo Energy Burkina clôture sa participation au Salon International de l’Automobile du Faso (SIAF) 2025 avec une distinction majeure : le trophée du meilleur stand. Cette reconnaissance traduit l’engagement constant de l’entreprise à promouvoir l’excellence, l’innovation et la qualité dans chacune de ses initiatives. Elle reflète également sa volonté de contribuer activement au développement du secteur automobile au Burkina Faso, en tant qu’acteur majeur et leader incontournable du secteur de l’Energie.

Le SIAF 4e édition a pour pays invité d’honneur la Chine. Et pour thème central, « l’automobile, moteur d’opportunités et de relance économique ». Il s’est tenu du 11 au 14 décembre 2025 sur le terrain situé en face de la salle des conférences de Ouaga 2000.

Le groupe Vivo Energy est présent dans 28 pays Africains dont le Burkina Faso.