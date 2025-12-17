« Grand Rassemblement Patriotique » à Ouagadougou : Élie Kamano, la voix de l’AES sur scène

Partage

L’artiste panafricaniste guinéen Élie Kamano se produira en concert live à la Place de la Révolution de Ouagadougou le samedi 20 décembre 2025. Baptisé « Grand Rassemblement Patriotique », cet événement se veut une plateforme engagée pour la jeunesse africaine et les messages des dirigeants de l’Alliance des États du Sahel (AES). L’annonce officielle a été faite lors d’une conférence de presse tenue le mardi 16 décembre 2025 à l’Institut Everest de Ouagadougou.

Face à la presse, Élie Kamano a affiché l’ambition politique et citoyenne de sa prestation. « Nous allons mettre ce concert à profit pour porter le message de la jeunesse africaine, le message de nos leaders de l’AES et, plus largement, le message de l’Afrique », a-t-il annoncé, d’emblée.

L’artiste a exprimé sa profonde préoccupation face aux divergences croissantes entre les institutions africaines, citant notamment le fossé qui se creuse entre la CEDEAO et l’AES. « L’Afrique est aujourd’hui sérieusement divisée. Des institutions comme la CEDEAO et l’AES ne parlent pas le même langage. C’est dramatique et dommageable pour la jeunesse africaine », a-t-il déclaré.

Il a également interpellé l’Union africaine, souhaitant qu’elle soit en mesure de résoudre ces contradictions et d’intégrer les préoccupations des masses africaines, à l’instar de la démarche entreprise par l’AES.

Élie Kamano a également profité de cette rencontre pour revenir sur sa vision du panafricanisme, qu’il estime parfois détourné de son essence. « Le panafricanisme n’est pas un combat à monnayer. On n’est pas panafricain pour des intérêts financiers ou pour attendre une rémunération », a-t-il martelé.

Promu par l’artiste Madess à travers sa structure One Way Productions, le concert promet d’être un événement marquant. Madess a annoncé un spectacle de belle facture. Il a rassuré qu’il s’agira d’une « immersion artistique et citoyenne, à l’image de l’immersion patriotique initiée par le président de la République ».

Élie Kamano ne sera pas seul sur scène. Il partagera l’affiche avec plusieurs figures de la musique burkinabè, dont Wango Roger, Nourat et les Lions, Ismo Vitalo, Flowman Boy, Saint Florent, Ocibi Johan, et d’autres.

L’animation live débutera dès 17 heures, avec l’entrée en scène des têtes d’affiche prévue à partir de 19 heures à la Place de la Révolution. Ce rendez-vous s’annonce à la fois musical, militant et rassembleur.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24