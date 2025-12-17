Cinéma : Après un succès retentissant, « Le PPS de Soum le Sapeur » revient au CENASA dès le 23 décembre

Partage

« Le PPS de Soum le Sapeur » signe son grand retour du 23 au 25 décembre 2025, puis du 29 décembre au 1er janvier 2026 au CENASA, avec des tarifs d’entrée fixés à 2 000 F et 2 500 F CFA. D’une durée de 1 h 33 min, ce film comique dispose d’un budget de réalisation estimé à environ 20 millions de francs CFA. Après quatre étapes marquantes au Ciné Burkina, à Bobo-Dioulasso, à Ouahigouya et à Yako avec une recette record de 40 millions de francs CFA, à Ouagadougou le « Poug Poussoum » (PPS) revient dans la capitale, comme annoncé le mardi 16 décembre 2025.

Ceux qui n’ont pas pu assister aux premières projections à Ouagadougou seront servis au CENASA lors de ces nouvelles dates au séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Ce retour répond à une forte demande des spectateurs, nombreux à avoir répondu présent lors des premières diffusions.

Selon le réalisateur de ce « mariage », Ousmane Bamogo, humoriste du groupe Gombo.com, le film a avant tout été conçu pour offrir un moment de détente aux cinéphiles. « L’objectif du film est de divertir à 80 %, tout en intégrant une part de sensibilisation évaluée à 20 % », a-t-il expliqué.

Face au constat que beaucoup ont manqué cette occasion, il revient avec le même objectif au CENEASA avec deux dates. « On a constaté pendant les projections qu’il y a beaucoup qui n’ont pas pu suivre le film. Il y a beaucoup qui le suivaient, mais dans de mauvaises conditions. Donc, on s’est dit qu’il fallait arrêter, trouver un cadre où nous-mêmes, nous pouvons mettre les choses en place. Donc, voilà l’idée de relancer le film », a expliqué Ousmane Bamogo.

Parlant du film, le choix du casting a été un élément déterminant dans la réussite du projet. Ousmane Bamogo a indiqué que : « La sélection des comédiens s’est appuyée sur deux critères majeurs : leur apparence physique, afin de coller aux profils des personnages souvent décrits comme des soulards et leur notoriété en tant qu’humoristes reconnus. Nous avons misé sur le physique pour faire rire ceux que nos ennemis font pleurer ».

En rappel, le film a déjà mobilisé plus de 19 000 spectateurs au Ciné Burkina (Ouagadougou), générant 40 millions de F CFA de recettes. À Bobo-Dioulasso, 2 171 entrées ont été comptabilisées en trois jours, tandis qu’à Ouahigouya, 1 276 spectateurs ont fait le déplacement. Comme perspectives plusieurs autres villes sont dans les agendas de projections de ce film notamment à Fada N’Gourma et à Koudougou.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24