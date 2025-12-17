Annonce | SIDNOMA SECURITY INTERNATIONAL lance un Avis de Recrutement de Vigiles

Dans le cadre du renforcement de son personnel, SIDNOMA SECURITY INTERNATIONAL recrute des vigiles sur toute l’étendue du territoire national, notamment dans les villes suivantes :
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Manga, Banfora, Fada N’Gourma, Tenkodogo et Ziniaré.

Conditions de candidature

  • Être de nationalité burkinabè
  • Être titulaire au minimum du CEP
  • Etre de bonne condition physique
  • Fournir un extrait de naissance
  • Présenter un certificat de travail (si disponible)
  • Fournir deux (02) photos d’identité

💰 Rémunération

Salaire mensuel : 60 000 F CFA

📍 Dépôt des dossiers

Les dossiers de candidature sont reçus au siège de l’entreprise, situé à Ouaga 2000, Extension Sud, non loin de l’église Tanwaka.

E-mail : [email protected]
WhatsApp : 02179595

📞 Contacts

Téléphone / WhatsApp : 02 17 95 95 / 78 31 55 55

📅 NB : Une formation obligatoire est prévue à partir du 20 décembre pour les candidats présélectionnés.

