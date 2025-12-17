Tournoi Pro Jeunes Talents U17 au Burkina Faso : L’acte 4 annoncé pour la détection continue de jeunes talents et des bonus

Partage

Le comité d’organisation du Tournoi Pro Jeunes Talents U17 a annoncé le dimanche 14 décembre 2025 la tenue de sa 4e édition. Trente-deux équipes seront en lice dès le 11 janvier 2026 pour 64 matchs, qui se tiendront sur le terrain Espoir 2000 de Nagrin, communément appelé terrain de M’Bilo. Pour cette année, la compétition connaît trois innovations majeures, selon le Comité d’Organisation (CO).

L’objectif principal de ce tournoi, depuis sa première édition, est d’organiser une compétition pour permettre aux jeunes talents de s’exprimer pleinement, aux détecteurs de talents de les trouver, et d’aider ces jeunes à grandir. Le Président du Comité d’Organisation (PCO), Wendkuni Bilgo, a souligné cet objectif.

« Le premier objectif est de donner de la compétition aux jeunes. Lors de la première édition, pratiquement sur l’étendue du territoire, il n’y avait pas de compétition de petites catégories. C’est donc une aubaine pour les jeunes de se mesurer. Il y a tellement de jeunes talents qui meurent dans nos quartiers », a-t-il dit.

Concernant les innovations de cette année, elles sont nombreuses. Tout d’abord, une formation sera organisée au profit des entraîneurs. Elle se tiendra du 19 au 21 décembre 2025 et sera dirigée par Mousso Ouédraogo, dit Mourinho.

Le PCO a précisé à ce propos que : « Nous avons estimé qu’il était important de donner une formation aux entraîneurs, car ils font beaucoup et ils peuvent aussi s’améliorer pour mieux former les jeunes. Tous les entraîneurs peuvent participer. Cette formation permettra aux coachs de mieux observer ces jeunes ».

De plus, des personnalités ressources du football seront désignées comme parrains pour chaque journée. Cette édition proposera également des conférences d’après-match pour permettre aux joueurs et aux entraîneurs de s’exprimer à l’issue des confrontations. « La compétition va aussi permettre d’occuper sainement les jeunes », a-t-il ajouté.

Après trois éditions, le Tournoi Pro Jeunes Talents U17 veut toujours se positionner comme un véritable cadre de formation et de détection de la relève du football burkinabè. Une mission très prise au sérieux par le comité d’organisation. En rappel, les matchs se joueront les weekends. 35 minutes par période sont réservées pour les phases de poule. Les phases d’élimination directe, elles se jouent en 40 minutes par période.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24