Institut des peuples noirs Farafina : Le président Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambela installé

Le Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ, représentant le Président du Faso, a installé, ce vendredi 19 décembre 2025, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla dans ses fonctions de président de l’Institut des Peuples Noirs Farafina (IPN-Farafina). Nommé le 13 août 2025, Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla, ancien Premier ministre prend ainsi les rênes de l’IPN-Farafina, créé le 14 mai dernier.

Le Ministre Secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria SORÉ a rappelé que l’IPN, créé sous la Révolution d’août 1983, renaît dans un contexte de Révolution sous le leadership du Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Il a donc invité le président de l’IPN-Farafina à porter l’espoir du Capitaine Thomas SANKARA et la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Après son installation, le président de l’IPN-Farafina, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla a exprimé ses remerciements au Président du Faso pour la confiance placée en lui.

« L’Institut des Peuples Noirs Farafina concerne les Peuples Noirs, au-delà, l’humanité entière », soutient-il.

Pour lui, l’une des tâches de l’IPN-Farafina va consister à enseigner aux peuples noirs leur histoire afin de se projeter dans le futur.

« L’Institut des Peuples Noirs Farafina sera un laboratoire qui va recueillir les avis des uns et des autres pour que nous puissions reconstruire notre histoire », indique Dr Apollinaire Joachimson KYELEM de Tambèla.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso