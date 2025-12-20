Championnat de pétanque du Burkina Faso 2025 : A la veille du lancement, des clubs du Centre s’insurgent contre l’organisation et menacent de s’abstenir

À la veille du championnat de pétanque du Burkina Faso, un collectif de clubs s’est insurgé contre les modalités d’organisation de la compétition. Le vendredi 19 décembre 2025, ces clubs ont appelé les autorités à se pencher sur la question pour garantir la bonne marche de ce sport qui rassemble de nombreux Burkinabè. Ces plaintes ont été surtout axées sur la non transparence du nombre des équipes qui vont participer mais aussi de la présence de certaines équipes « frauduleuses » parmi celles sélectionnées. Ces clubs ont même menacé de ne pas participer à cette édition.

Au total, 11 clubs nationaux dénoncent des ambiguïtés survenues dès la phase éliminatoire prévue par la Fédération. Ces irrégularités les ont conduits à prendre la décision de ne pas participer au championnat. Il s’agit notamment d’abord de la non prévention de l’augmentation du nombre d’équipes mais aussi de la présence de celles jugées « frauduleuses » par ces clubs.

Selon Jonas R. Nayaga, porte-parole du collectif et membre du club de l’AS Police, le processus a été faussé dès le départ. Pour lui, alors qu’une liste de 18 clubs qualifiés avait été initialement communiquée, celle-ci est passée à 26 clubs trois jours plus tard, sans aucune consultation des présidents de clubs.

« À l’issue de la compétition, 18 clubs étaient effectivement retenus comme prévu. Pourtant, le 16 décembre, une liste de 26 clubs a été publiée, accompagnée d’un message audio annonçant l’ajout de 8 clubs supplémentaires pour la ligue du Centre », a-t-il déploré, précisant que cette décision manquait de justification claire.

De son côté, Maxime Zongo, président du club Naaba Wagsé, s’est indigné de la présence, parmi les clubs ajoutés, de formations initialement épinglées pour fraude. « Le jour de la compétition, le 13 décembre 2025, la table technique avait clairement indiqué que tout club tricheur serait écarté. Pourtant, des clubs ayant commis des fraudes se retrouvent parmi les qualifiés, tandis que d’autres ont vu leurs résultats modifiés injustement », a-t-il affirmé.

En conséquence, les clubs réunis ont appelé les autorités compétentes à faire la lumière sur cette situation. Ils précisent que cette sortie médiatique n’est pas destinée à semer le trouble, mais à prendre l’opinion publique à témoin. « Nous invitons l’opinion publique nationale à suivre cette situation de près et appelons le ministère des Sports à rétablir les clubs lésés dans leurs droits », a conclu Jonas R Nayaga.

Au moment où ces propos ont été livrés, la réaction de la Fédération n’avait pas été attendue.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24