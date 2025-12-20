‎Sourou : ‎Le Haut Commissaire Désiré Badolo en mission d’appui-conseil dans la commune de Lankoué

‎‎Le Haut-Commissaire de la province du Sourou a effectué une mission d’appui-conseil conformément aux dispositions du CGCT dans la commune de Lankoué du 18 au 19 décembre 2025, après une première visite de prise de contact effectuée en début mai 2025.

Le Haut-Commissaire Désiré Badolo (au centre) lors de la séance de travail avec les cadres de la commune de Lankoué, dans le cadre de sa mission d’appui-conseil

‎Pour effectuer cette mission, il a traversé 04 régions administratives par la route. ‎Le Haut-Commissaire a par ailleurs mis à profit son séjour pour adresser des mots de félicitations et d’encouragements aux éléments du Bataillon Mixte Nation basé dans cette localité.

Moment d’échanges et d’encouragements entre le Haut-Commissaire et les hommes du Bataillon Mixte Nation basé à Lankoué

«Je voudrais vous féliciter et vous encourager de vive voie pour le travail remarquable que vous abattez au quotidien. Je vous exhorte à la vigilance et à persévérer. dans la dynamique d’engagement et de sacrifice dont vous faites montre au quotidien pour la sécurité des personnes et des biens dans votre zone d’opération», s’est-il adressé aux Hommes.

