CAN Maroc 2025 : Le Sénégal termine en tête devant la RD Congo dans le groupe D

Noah Junior Sadiki de la RD Congo et Krepin Diatta du Senegal during 2025 lors de leur confrontation ©Sydney Mahlangu/BackpagePix
La bataille pour la première place a tourné à l’avantage des Lions du Sénégal dans le groupe D. Dans un duel à distance pour occuper la tête de ce groupe, les Lions ont dominé (3-0), les Guépards du Bénin ce mardi 30 décembre 2025. Abdoulaye Seck (38e), Habib Diallo (62e) et Cherif Ndiaye (90+7) ont marqué pour les Lions.

Dans l’autre match, la RD Congo opposé au Botswana n’a pas tremblé non plus. Nathanael Mbuku a montré la voie à ses coéquipiers (1-0) avant que Gael Kakuta (41e sur penalty ; 60e) ne porte le score à 3 à 0. Kalidou Koulibaly, le capitaine du Sénégal a été expulsé au cours de la rencontre.

Le Sénégal garde la tête du groupe avec 7 pts devant la RD Congo qui compte le même nombre de points mais avec une différence de but de +6 pour le Sénégal contre +4 pour la RD Congo. Le Bénin est tout de même qualifié pour les huitièmes de finale.

