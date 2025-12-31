Communiqué | Fêtes de fin d’année : la LONAB annonce la suspension des paris PMU’B et ECD le 1er janvier 2026

Partage

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) informe son aimable clientèle qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, les paris PMU’B et ECD du Jeudi 1 er Janvier 2026 ne seront pas organisés.

Elle s’excuse des désagréments et lui donne rendez-vous le Vendredi 02 Janvier 2026 pour la reprise des paris.

La LONAB vous souhaite une bonne et heureuse année 2026E

Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso