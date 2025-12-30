UEMOA : Le Conseil des ministres adopte des réformes clés pour la stabilité économique

Réunis à Cotonou le lundi 29 décembre 2025, les ministres de l’Économie et des Finances de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont tenu la 4ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres, sous la présidence du ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo. À l’issue des travaux, plusieurs décisions structurantes ont été adoptées, traduisant la volonté des États membres de consolider la stabilité macroéconomique et de renforcer la résilience des économies de l’Union.

Le Conseil a d’abord adopté le rapport sur la situation économique et monétaire de l’UEMOA au 30 septembre 2025, ainsi que le cadrage macroéconomique couvrant la période 2025-2030. Ces documents constituent des outils de référence essentiels pour l’analyse des performances économiques des États membres et l’élaboration de politiques publiques adaptées aux défis actuels et futurs.

Parmi les décisions majeures figure également la révision du taux de l’usure dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Le plafond applicable aux banques a été abaissé de 15 % à 14 %, tandis que celui des établissements financiers de crédit, des institutions de microfinance et des autres agents économiques est maintenu à 24 %. Cette réforme vise à renforcer l’inclusion financière, soutenir le financement des économies et améliorer la protection des consommateurs.

Les ministres ont par ailleurs approuvé les perspectives financières actualisées de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) pour la période 2026-2030. Cette vision stratégique définit des objectifs clairs et des modalités d’intervention permettant à l’institution de poursuivre efficacement sa mission tout en préservant ses équilibres financiers.

Le Conseil a également validé le rapport d’exécution de la surveillance multilatérale pour le second semestre 2025, document clé pour l’analyse des tendances macroéconomiques et des dynamiques de transformation structurelle des économies de l’Union.

Sur le plan budgétaire, les ministres ont adopté le règlement portant collectif budgétaire pour l’exercice 2025 ainsi que le budget des organes de l’UEMOA au titre de l’exercice 2026, garantissant ainsi le fonctionnement régulier des institutions communautaires.

Enfin, le rapport de la Cour des comptes de l’Union pour l’exercice 2024 a été approuvé, confirmant le rôle central de cette institution dans la promotion de la transparence, de la sincérité et de la crédibilité des finances de l’UEMOA.

Source : DCRP/MEF